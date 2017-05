Kolín nad Rýnem - Brankář Philipp Grubauer z Washingtonu doplní při zranění Thomase Greisse kádr hokejistů Německa na domácím mistrovství světa v Kolíně nad Rýnem. Stal se další posilou týmu kouče Marca Sturma po útočníkovi Leonu Draisaitlovi z Edmontonu, který také vypadl ve 2. kola play off NHL.

K mužstvu se pětadvacetiletá dvojka Bradena Holtbyho v týmu Capitals připojí dnes a pravděpodobně bude chytat až v úterním posledním duelu s Lotyšskem. Dnes hrají Němci od 20:15 s Itálií.

Greiss, který rovněž působí v NHL v dresu New York Islanders, se zranil v 10. minutě zápasu se Slovenskem (3:2 po samostatných nájezdech) při úvodní trefě Tomáše Matouška. Duel dochytal Danny aus der Birken, který nastoupil i při páteční prohře s Dánskem 2:3 v prodloužení. Greiss sice seděl připravený na lavičce, ale zranění v horní části těla mu zřejmě nedovolí start ani v dalších zápasech.

Kouč Sturm po váhání nakonec dodatečně nominoval Grubauera. "Kdyby mohl Greiss chytat, nepřijel by, to je jasné. Je otázka, jak vážné jeho zranění je," uvedl Sturm pro Sport1.

Grubauer se v září výrazně podílel na postupu Německa na olympijské hry v Pchjongčchangu v příštím roce. V kvalifikaci v Rize proti Japonsku, Rakousku a Lotyšsku vychytal tři výhry, měl průměr 0,67 obdržené branky na zápas, úspěšnost 96,97 procenta a dvakrát udržel čisté konto. Byl i v kádru Výběru Evropy na následném Světovém poháru v Torontu, ale do branky se nedostal.

Washington vypadl ve středu ve 2. kole play off NHL s Pittsburghem po porážce 3:4 na zápasy. Grubauer se dostal do hry v play off jen na 18:34 minuty v druhém duelu série s Penguins a při prohře 2:6 inkasoval z devíti střel dvě branky. V sezoně NHL odchytal 24 utkání s průměrem 2,04 gólu na utkání, úspěšností 92,6 procenta a třikrát udržel nulu.