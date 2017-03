Praha - Pokud se nestane nic mimořádného, nebude brankář Pavel Francouz chybět v nominaci české hokejové reprezentace na mistrovství světa. Trenér Josef Jandač to naznačil již po únorových Švédských hrách, které se opoře ruského Čeljabinsku vydařily. Šestadvacetiletý gólman však na srazu uvedl, že se za jistého účastníka šampionátu ve Francii a Německu nepovažuje.

"Když vás někdo pochválí, je to vždycky fajn. Ale na druhou stranu to beru trošku s nadsázkou, protože to bylo řečeno v únoru a mistrovství je až v květnu. Stát se toho může ještě hodně. Nepřikládám tomu zatím nějakou velkou hodnotu, všichni jsme tady na stejné pozici," řekl Francouz novinářům na začátku přípravy národního týmu.

O MS moc nepřemýšlí i proto, že řadu faktorů nedokáže ovlivnit. "Spíše se budu snažit soustředit jen sám na sebe. Uvidíme, jak to dopadne," uvedl brankář, který se v nominaci na vrcholný turnaj roku objevil již třikrát. Až loni si na MS i pořádně zachytal. Před čtyřmi lety jen dvakrát krátce střídal.

Nervózní, jak se kouč Jandač se svými spolupracovníky rozhodne, není. "Každý rok je to stejné. Všichni už víme, co a jak. A taky víme, že bude volný asi Mráza (Petr Mrázek), možná Neuvi (Michal Neuvirth). A to jsou přesně věci, které ovlivnit nemůžu. Já se budu soustředit jen na sebe," poukázal na možný příjezd posil z NHL.

Gólman Detroitu Mrázek již zájem startovat na MS potvrdil a jeho výchozí pozice by mohla být lepší než v případě Francouze nebo Dominika Furcha z Omsku, se kterým Jandač také podle všeho počítá. "Já jsem připravený úplně na všechno a s tím do přípravy jdu. Loni jsem se na mistrovství světa dostal zázrakem, letos tam třeba vůbec nemusím jet. Ale udělám všechno pro to, abych se do nominace dostal," řekl Francouz.

Plzeňský rodák má za sebou druhou sezonu v KHL a dařilo se mu více než v premiérovém ročníku. I proto, že tentokrát neměl vážnější zdravotní problémy. "A to bylo hlavní," podotkl. Čeljabinsk obsadil v základní části ve Východní konferenci čtvrté místo, hned v prvním kole play off ale vypadl s Astanou. "Vypadli jsme v prvním kole, takže člověk nemůže jásat. Na druhou stranu jsme žádnou ostudu neudělali. Když to shrnu - neurazí ani nenadchne," řekl Francouz k sezoně, ve které udržel pětkrát čisté konto a měl nejvyšší úspěšnost zákroků v celé soutěži.

Svými výkony v KHL i reprezentaci upoutal i zájem manažerů z NHL, do zamoří se ale zřejmě nevydá. Ještě má na další sezonu platnou smlouvu s Čeljabinskem, který ho nechce uvolnit. "Je to nereálné. Samozřejmě, že by mě to lákalo. Myslím ale, že žádná možnost není," řekl Francouz, který nebyl draftován.