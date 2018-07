Londýn - Petr Čech by v AS Řím mohl nahradit Brazilce Alissona, který se nedávným přestupem do Liverpoolu za téměř dvě miliardy korun stal nejdražším fotbalovým brankářem. Podle britského listu The Sun se ředitel římského klubu Ramón Monchi obává, že obrana jeho týmu má málo zkušeností a Čech s dvěma sty vychytanými nulami v Premier League by jí je mohl dodat.

Spekulace kolem Čechovy budoucnosti se vyrojily zvláště poté, co Arsenal angažoval z Leverkusenu Bernda Lena. Trenér Unai Emery má navíc k dispozici Kolumbijce Davida Ospinu a novináři na ostrovech soudí, že pro všechny tři není v klubu dost místa.

O Čecha je v jeho šestatřiceti letech stále zájem. V tisku se objevily úvahy o tom, že by se mohl vrátit do Chelsea, když jeho někdejší rival Belgičan Thibaut Courtois má namířeno do Realu Madrid. Sám Čech přiznal, že na začátku léta odmítl nabídku z Neapole.

Hráčův agent Viktor Kolář úvahy o změně dresu odmítá. "Kolem Petra Čecha je v přestupovém oknu vždycky rušno, protože je významnou postavou Premier League. Ale momentálně se naplno připravuje na sezonu v Arsenalu. Žádná konkrétní nabídka není na stole," řekl předseda představensta agentury Sport Invest.