Londýn - Brankář Petr Čech by se mohl po zranění lýtkového svalu vrátit do sestavy Arsenalu za necelé dva týdny. Na dnešní tiskové konferenci před nedělním zápasem anglické ligy s Manchesterem City to prohlásil trenér londýnských fotbalistů Arséne Wenger.

"Myslím, že vynechá neděli a středu proti West Hamu. Potom už by mohl být zase k dispozici," uvedl kouč na adresu českého gólmana, který před dvěma týdny kvůli zdravotním potížím nedochytal ligový duel s West Bromwichem. Arsenal prohrál 1:3.

Proti City by naopak mohl Wenger od začátku postavit německého záložníka Mesuta Özila. Arsenal je momentálně šestý a na pátý Manchester United, který drží poslední příčku zajišťující start v evropských pohárech, ztrácí dva body.