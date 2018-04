Jablonec - Fotbalisté Jablonce ve 24. ligovém kole doma remizovali s Olomoucí bez branek. Domácí byli v souboji dvou pohárových aspirantů lepší, ale hostům vychytal bod brankář Miloš Buchta. Sigma závěr dohrávala bez vyloučeného Jiřího Texla. Hanácký nováček se udržel v tabulce na třetím místě o bod před Severočechy. Jablonec po sérii šesti ligových výher z úvodu jara podruhé za sebou jen remizoval.

"Miloš měl dnes tři čtyři hodně těžké zákroky a má velký podíl na tom, že odvážíme bod. Jablonec nás nepřeskočil. Pro nás je to plusový bod zvenku, i z toho pohledu důležitá remíza," řekl na tiskové konferenci olomoucký trenér Václav Jílek.

Jablonec byl celou první půli aktivnější, ale nedařilo se mu v koncovce. V několika šancích zbytečně váhal se střelou a v dalších případech Severočechy vychytal olomoucký gólman Buchta.

Domácí Chramosta nastoupil ke 200. utkání v české lize, v první půli mu ale jubileum nevycházelo a zahodil dvě největší šance. Ve 14. minutě jeho střelu Buchta vyrazil na roh a v nastavení první půle si jablonecký útočník neporadil s hostujícím brankářem ani při samostatném úniku.

"Tu první střelu chytil gólman zázračně," uvedl Chramosta. Buchta považoval za složitější druhý zákrok. "Ustál jsem si ho. Pak uděláte nějakou figuru, roztáhnete se, nohy dolů, ruce nahoru. Trefilo mě to, nebyl to žádný reflex. Ale dělám to i na tréninku, tam to chytám, takže to nebyla žádná náhoda," řekl Buchta.

Mezitím v polovině úvodního dějství pálil v tísni těsně po rohu těsně vedle domácí Holeš. Sigma za celou první půli Hrubého s výjimkou jednoho nebezpečného centru zprava nijak výrazněji neohrozila.

Olomouc na startu druhé půle hru vyrovnala a těžiště se přesunulo do středu pole. V 63. minutě šli domácí do brejku, po přihrávce Zeleného se z úhlu řítil sám na branku Masopust, ale Buchtu opět nepřekonal.

"Skončilo to 0:0, protože útočníci jsou dřeváci. Viz dneska já, měl jsem šance, které měly skončit gólem. Tým na moje góly spoléhá, já jsem ho nepodržel, a proto jsme nevyhráli," uvedl Chramosta.

Severočeši s blížícím se koncem na chvíli vystupňovali tlak, Kubista a po něm Chramosta ale v dobré pozici nepropálili obranu. Hostům se díky zvýšené jablonecké aktivitě otevíral prostor na brejky, které však řešili špatně.

V 87. minutě postupoval do brejku domácí Hanousek, bez úmyslu hrát ho zezadu sestřelil Texl a rozhodčí Orel bez váhání olomouckého záložníka vyloučil. Kouč Sigmy Jílek byl kvůli protestům vykázán na tribunu, ale jeho svěřenci už bod ubránili. Bezbrankovou remízou skončil i podzimní vzájemný ligový duel v Olomouci.

"Mrzí mě, že jsme nevstřelili branku, je to poprvé za jaro. Šancí jsme měli dost na to, abychom aspoň jednu proměnili. Přesto jsem hráčům poděkoval za přístup, aby dali hlavy nahoru. Je to domácí ztráta, ale s výkonem jsem spokojený," uvedl jablonecký trenér Petr Rada.

Hlasy po utkání:

Petr Rada (trenér Jablonce): "Mrzí mě, že jsme nevstřelili branku, je to poprvé za jaro. Snažili jsme se hrát hodně ofenzivně, měli jsme tam to, co nám v předchozích zápasech vycházelo. Šancí jsme měli dost na to, abychom aspoň jednu proměnili. Bohužel nestalo se i s přispěním gólmana Olomouce, který pochytal spoustu šancí. Kdybychom měli trochu štěstí, tak bychom je proměnili. Ale to se ve fotbale stává. Hlavně v prvním poločase jsme měli hodně šancí, trochu pozitivní je to, že jsme si šance vytvářeli. Nemohu hráčům nic vytknout, odehráli jsme znovu kvalitní utkání. Bohužel ne s tříbodovým ziskem. Přesto jsem hráčům poděkoval za přístup, aby dali hlavy nahoru. Je to domácí ztráta, ale s výkonem jsem spokojený. Olomouc jsme mohli přeskočit, nepovedlo se. Jsme na vršku tabulky zamotaní a budeme bojovat dál."

Václav Jílek (trenér Olomouce): "Hrálo se slušné ligové utkání ve slušném nasazení. Z naší strany zlepšení oproti předchozímu utkání, ale musím uznat, že soupeř měl určitě blíž k vítězství. Vypracoval si víc gólových situací, byl nebezpečnější. Na druhou stranu si myslím, že jsme ho nepustili do nějakého souvislého tlaku, co měl v předchozích utkáních. Ale pořád nás tlačí bota na posledních 30 metrech, ve finální fázi jsme málo nebezpeční. Bez střely góly nedáme. Dnes jsme pro soupeře byli v ofenzivní fázi prakticky bezzubí. Ale byť měl soupeř více situací, je to zasloužená remíza. Každé z mužstev mělo fáze, kdy bylo lepší. Od toho tam brankář je, aby něco chytil, dnes tam měl tři, čtyři hodně těžké zákroky. Miloš má velký podíl na tom, že odvážíme bod. Jablonec nás nepřeskočil. Pro nás je to plusový bod zvenku, i z toho pohledu důležitá remíza."

FK Jablonec - Sigma Olomouc 0:0

Rozhodčí: Orel - Kotík, Dresler. ŽK: Považanec, V. Kubista - Jemelka. ČK: 87. Texl (Olomouc). Diváci: 3115.

Sestavy:

Jablonec: Hrubý - Holeš, Pernica, Lischka, Zelený - Masopust (86. Diviš), V. Kubista, Považanec, Jovovič (46. Hanousek) - Chramosta, Doležal. Trenér: Rada.

Olomouc: Buchta - Hála (89. Sladký), Radakovič, Jemelka, Vepřek - Zahradníček (79. Moulis), Houska, Kalvach, Texl, Falta (69. Manzia) - Plšek. Trenér: Jílek.