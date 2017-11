Brno - Brankář Patrik Bartošák byl jedním z hlavních pilířů hokejistů Vítkovic při dnešní výhře 3:1 v Brně nad obhájcem titulu. Ze 39 střel dostal pouze jeden gól, když v osmé minutě domácí Alexandre Mallet protlačil puk pod jeho chrániči do sítě. Zbývajících 52 minut už Bartošák neinkasoval.

"První gól mě nezlomil, z toho si nic nedělám. Měl jsem puk pod chrániči. Myslel jsem, že to rozhodčí pískne. Asi byl kotouč ještě ve hře někde mimo moje chrániče. Nezáleží na tom, kdo dá první gól. Tolikrát jsme jako první inkasovali a potom vyhráli," řekl po utkání novinářům Bartošák, který si za stavu 0:1 nepřipouštěl, že by měl jeho tým v Brně vyjít bodově naprázdno.

"Chytalo se mi i po inkasovaném gólu dobře. Obráncům jsem nevyčítal, že nechali Malleta při dorážce volného. Takový je moderní hokej s důrazným tlakem do branky. Každý dělá chyby. Jednou spoluhráči, jindy já. Nejsem od toho, abych někomu něco vyčítal. Dobrým výkonem v dalších padesáti minutách jsme utkání zvrátili," poznamenal Bartošák.

V prvním vzájemném duelu začátkem října v Brně se Bartošákovi tolik nedařilo a Vítkovice tehdy prohrály 1:5. "Oproti tomuto zápasu, kdy jsme v defenzívě nic nepředvedli, jsme dnes hráli v obraně mnohem lépe. To byl hlavní rozdíl, který vedl k našemu úspěchu," uvedl brankář, kterému nepřipadlo, že by se Brňané střelecky trápili.

"Měli hodně střel, ale gólových šancí si vypracovali málo. Nedokážu posoudit, zda jim dnešní utkání nesedlo. Nebo s podobným problémem zápolí dlouhodobě," poznamenal Bartošák, který si závěr zápasu podle svých slov vychutnal.

Šest minut před koncem hájily Vítkovice jednobrankový náskok při čtyřminutovém oslabení po vyloučení obránce Tršky. "Bral jsem tu situaci spíše jako moji výzvu. Řekl jsem si jen: 'Teď se ukaž.' Naštěstí na mě nešla při dlouhé přesilovce soupeře ani jedna střela," usmál se brankář Vítkovic.

Dnešní výhrou v Brně natáhli ostravští hokejisté svoji sérii venkovních výher bez ztráty bodů už na pět utkání. "Nevím, čím to je, že nedokážeme podobně zvládnout i zápasy doma. Zřejmě nám to venku více sedí. Po naší středeční prohře doma s Jihlavou se na nás snesla kritika, do kabiny přišel i majitel klubu. Rozhodně se poslouchá lépe chvála než kritika," dodal Bartošák.