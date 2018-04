Praha - Po debaklu 2:5 na hřišti Bohemians Praha 1905 hledal trenér plzeňských fotbalistů Pavel Vrba slova jen těžko. Nechápal výkon svého týmu v prvním poločase a defenziva podle něj bránila jak v krajském přeboru.

"Náš výkon byl špatný. První poločas si nedovedu vysvětlit, byl to propadák. Bohemka hrála na ligové úrovni, naše defenziva byla na úrovni krajského přeboru," prohlásil Vrba na pozápasové tiskové konferenci.

Pět gólů v lize inkasoval s Plzní vůbec poprvé. Předtím se mu to stalo jen v Lize mistrů na Bayernu Mnichov nebo na lavičce Ostravy v roce 2003. "Dostat tolik branek je hrozně nepříjemné. Zvláště když se před utkáním o něčem bavíme a pak vás rozbije jeden útočník. Byl jsme překvapený, že to někteří naši hráči silově nezvládli," uznal, že jeho tým měl velké problémy s Benjaminem Tettehem.

"Bohemka byla důrazná, byla lepší, my naopak byli v kombinaci velmi nepřesní a Bohemka toho využila. Dnes u nás o spolupráci ani nelze mluvit. Kvalita byla na straně domácích," připustil.

Plzeň tak na jaře v sedmi zápasech získala jen šest bodů a její náskok na prvním místě se zmenšil na sedm bodů před Slavií. "Každá ztráta je komplikace, ale co to znamená pro boj o titul nechám na novinářích. Ti to popíšou sami. Mě zajímá, co bude po 30. kole," dodal Vrba.