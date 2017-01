Praha - Senátoři ve středu odhlasovali v novele zákona o ochraně přírody tak rozsáhlé a ničivé změny, že mohou znamenat konec národních parků v Česku. V prohlášení pro média to dnes uvedl ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO). Senátní návrh podle něj obsahuje například změny, které degradují národní parky jako nejcennější chráněná území na výrazně nižší úroveň. Podle Brabce nyní existuje jediná cesta, a to zamítnout celý senátní návrh a odhlasovat novelu zákona tak, jak odešla ze Sněmovny.

"Poslanci tak budou v příštích týdnech rozhodovat o tom, zda v České republice budeme mít v budoucnu stávající národní parky se zachovalou přírodou, nebo zda budeme ochranu naší nejcennější přírody deklarovat pouze naoko," zdůraznil Brabec.

Senátní pozměňovací návrh podle něj například odstraňuje ze zákona všechny dlouhodobé cíle ochrany národních parků. Současně ale umožňuje turistické a rekreační využití, které není v rozporu s těmito cíli.

"Vzhledem k tomu, že by ale dlouhodobé cíle neexistovaly, bylo by tak prakticky možné jakékoli turistické a rekreační využití národních parků, včetně výstavby golfových hřišť nebo akvaparků, skutečně cokoli," tvrdí ministr.

Senátoři navrhli také zrušit ustanovení, které mělo zavést neměnnost rozdělení národních parků na zóny po dobu 15 let. To však může podle Brabce znamenat, že na Šumavě budou pokračovat mnohaleté spory. Ty mají ochránci přírody s některými místními obcemi.

Senát také rozhodl povýšit práva obcí v národních parcích. Nad rámec předlohy chce v zákoně zdůraznit, že účelem národních parků je rovněž zajištění a podpora udržitelného rozvoje obcí na jeho území. Horní komora chce také umožnit na území parku v případě potřeby regulaci počtu jakékoli přemnožené zvěře, což v ústavně-právním výboru horní komory prosadil senátor za ANO Jaroslav Větrovský. Senátoři z jeho návrhů naopak odmítli pasáž, která by zrušila předkupní právo státu na pozemky v parcích.

Podle aktivistů z Hnutí Duha torpéduje Větrovského schválených třicet bodů ochranu přírody a harmonické krajiny národních parků. Kritizují, že významná část lesů národních parků by měla být převedena do režimu trvalého hospodářského využívání, umožní se budovat pod záminkou zlepšení retence vody umělé vodní nádrže nebo by se měly udržovat asfaltové cesty.

"Vzhledem k tomu, že Sněmovna podpořila novelu zákona o ochraně přírody a krajiny větší než ústavní většinou, zůstávám optimistou a věřím, že v opakovaném hlasování se dolní komora opět postaví za ochranu nejcennějších částí naší přírody a jejich zachování pro budoucí generace," reagoval předseda sněmovního výboru pro životní prostředí Robin Böhnisch (ČSSD). Podle lidoveckého poslance Jiřího Junka nemá schválený senátní návrh s moderní ochranou přírody národních parků nic společného.