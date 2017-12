Praha - Jan Brabec je několikanásobným mistrem republiky v motokrosu a superkrosu, až kvůli plánovanému startu na Rallye Dakar si ale musel udělat řidičský průkaz na motocykl. Pro předcházející závodění jej nepotřeboval, na slavné soutěži však bez něj startovat nemůže.

"V reálu to ale bylo tak, že jsem musel pana instruktora naučit pár věcí, seřídit jim spojku a pak to mohlo fungovat," pousmál se Brabec při vzpomínce na nečekaný problém, který musel letos vyřešit.

V autoškole ale hned poznali, že jezdit ho učit nemusejí. "Takže jsem se připravil na testy a bylo," přiznal. Začátek kurzu ale Brabce pobavil. "Nejlepší bylo, když mě učili tlačit motorku do garáže. To jsem myslel, že umřu smíchy," vyprávěl s několikatýdenním odstupem.

Čtyřiatřicetiletý motokrosař se chystá na premiérový Dakar. Že se přesune k dálkovým rallye, se rozhodl před rokem. "V Kalifornii jsem jezdil v poušti a řekl si, že by to mohla být nová motivace. Až do té doby jsem byl spíše superkrosový typ. Hrozně mě baví skákání a upřednostňoval jsem spíše uzavřené okruhy. Za 25 let vás to ale přestane bavit a chcete zkusit něco nového," vysvětlil Brabec.

Člen týmu Big Shock racing počítá s tím, že při prvním startu na jihoamerické soutěži půjde hlavně o získávání zkušeností. "V průběhu roku jsem zadřel asi pět motorů, což se mi ještě nikdy nepodařilo. Několikrát mi došel při závodech benzin a celkově jsem najel 25.000 kilometrů. Shodil jsem i deset kilo," řekl Brabec.

Veřejně vyhlašovat cíle se mu moc nechce. "Rozhodl jsem se jezdit dálkové rallye a chci v nich bojovat o nejvyšší příčky. Teď chci nasát co nejvíce informací, abych další rok věděl, do čeho jdu," řekl Brabec, jenž by byl spokojený, kdyby se při premiéře pohyboval ve výsledkové listině kolem 40. až 50. místa. "Musím stát nohama na zemi. Bude to můj první Dakar. Nevím, jak budu sehraný s navigací. Nechci říkat nějaké nesmysly," uvedl.

Náročných podmínek a dlouhých etap se nebojí. "Jsem zvyklý úplně na všechno. Jezdím v zimě, v létě, zvykám si i na závody s minimem spánku," poznamenal.

Respekt má ale z jízdy ve vysoké nadmořské výšce. I proto dnes společně s dalšími členy týmu v čele s pilotem kamionu Liaz Martinem Macíkem odletěl do peruánského Cusca, kde se budou týden před Dakarem aklimatizovat. Bydlet budou v hotelu postaveném 3300 metrů nad mořem.

Jubilejní 40. ročník slavné rallye bude zahájen 6. ledna v Limě.