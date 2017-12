Jistebnice (Táborsko) - Lokalita Magdalena u Jistebnice na Táborsku nebude příští rok zřejmě zařazena mezi čtyři možná místa, kde by mělo vzniknout do roku 2065 hlubinné úložiště jaderného odpadu. Novinářům to dnes řekli starosta Jistebnice Vladimír Mašek (ČSSD) a ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO). Příprava úložiště má do roku 2020 stát 1,7 miliardy korun.

"Dostali jsme ubezpečení, že v příštím roce Magdalena zřejmě nebude zařazena do těch čtyř průzkumných území. Pan ministr akceptuje názory občanů, a to v plném rozsahu, dal určitou naději," řekl Mašek.

Mezi zvažované lokality pro stavbu úložiště patří Čertovka na pomezí Ústeckého a Plzeňského kraje, Březový potok poblíž Horažďovic v Plzeňském kraji, Magdaléna na Táborsku, Čihadlo na Jindřichohradecku, Hrádek na Jihlavsku, Horka na Třebíčsku a Kraví Hora na Žďársku. Geologický výzkum byl zahájen také v okolí obou tuzemských jaderných elektráren v Dukovanech a Temelíně. Čtyři lokality mají příští rok postoupit do užšího výběru, následně, pravděpodobně v roce 2025, bude vybrána ta finální. Rozhodovat o čtyřech možných místech bude ministerstvo průmyslu a obchodu.

Obce žádaly, aby ministr odmítl plán Správy úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO). Správa chce podle jejího ředitele Jiřího Slováka požádat počátkem roku 2018 o nová povolení průzkumných území pro další etapu geologických prací, která bude obsahovat i hluboké vrty, a to na všech lokalitách. Brabec dnes řekl, že platnost povolení průzkumných území skončí 31. prosince 2017. Slovákovi řekne, aby SÚRAO nežádala o povolení pro všech sedm míst.

"Jsem přesvědčen, že pokud v některých ze sedmi lokalit je setrvalý odpor proti tomu, aby tady průzkumné práce pokračovaly, stát by neměl jít proti zájmu regionu. V tomto smyslu se budu snažit tlačit na nového ministra průmyslu a ředitele SÚRAO, aby zohlednil tento velmi důležitý aspekt. Tato lokalita (Magdalena) by v dalším kole posuzována být neměla. Je nesmyslné dlouho udržovat v nejistotě všech sedm regionů," řekl Brabec s tím, že další dvě až tři lokality mají podobný názor jako Magdalena. Chce "zásadně změnit způsob komunikace s obcemi".

Postup státu při hledání úložiště dlouhodobě kritizují obce a spolky sdružené v Platformě proti hlubinnému úložišti. Jak dnes uvedl mluvčí platformy Petr Nohava, současný postup státu je chaotický.

Úložiště, v němž by měly být trvale v hloubce půl kilometru uloženy tisíce tun vyhořelého paliva z jaderných elektráren, má v ČR vzniknout do roku 2065. Náklady na jeho stavbu a provoz mají podle dřívějších informací dosáhnout zhruba 111 miliard korun. Nyní se vyhořelé palivo z jaderných bloků ukládá do meziskladů přímo v areálech elektráren.