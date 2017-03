Brno - Jediná možnost, jak omezit smog ve velkých městech, která nemají problémy s průmyslem a kotli na pevná paliva, je regulace dopravy. Novinářům to dnes v Brně po jednání s vedením Jihomoravského kraje a starosty měst a obcí řekl ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO). Podle něj na to ale města nejsou připravená a nemají žádná opatření, přestože mohou využít zákonné možnosti v podobně například nízkoemisních zón nebo regulačního řádu. O nízkoemisní zóně uvažuje například právě Brno.

Smogová situace postihla v lednu a únoru většinu krajů České republiky. Problémy řešily i okolní státy. Podle Brabce se České republice podaří zlepšit kvalitu ovzduší do pěti let. "Pomoct by tomu měl revoluční projekt kotlíkových dotací. Velká města jako Praha nebo Brno, která nemají takřka žádný průmysl ani tolik problém s kotli na pevná paliva, však mají 95 procent problémů z dopravy. Je tady jenom jediná možnost, a to regulace dopravy," zdůraznil Brabec. "Je to něco, co bude bolet. A města na to nejsou připravená, protože žádné město v České republice nemá nízkoemisní zónu ani regulační řád. Přitom v legislativě tato možnost existuje několik let," řekl ministr.

Nízkoemisní zóna znamená celoroční zákaz vjezdu do vymezených zón vozidlům s určitým typem motoru, který víc škodí ovzduší. Zároveň však musí platit objízdná trasa. Regulační řád je krizový plán pro případ, že smogová situace nastane. "My nabízíme městům a obcím metodickou a částečně finanční pomoc na to, aby si nízkoemisní zóny mohly udělat. Brno je jedním z měst, které požádalo o dotaci na dopravní studii na nízkoemisní zónu, takže společně s Prahou a Ostravou a Pískem jsou jediná města, která o tom dneska uvažují," řekl Brabec. Doplnil, že kromě toho by město mělo mít formou regulačního řádu určitou představu, co se dá udělat v oblasti dopravy, když se najednou vyhlásí smogová situace nebo stupeň regulace.

Brno nedávno zvažovalo, že v době smogové situace zavede MHD zdarma. Měla to projednat rada. Mezi koaličními partnery ale nastaly menší spory, které nakonec vedly k tomu, že MHD zdarma při smogové situaci zatím nebude. Město ale chystá různá opatření, jak situaci zlepšit. Kromě úvah o nízkoemisní zóně chystá Brno další opatření. Je to například zatraktivnění MHD, větší úklid nebo omezení pálení suchých materiálů.