Lety (Písecko) - Polovina zemědělské půdy v ČR je postižena erozí. Vláda již dala na opatření proti vysychání země sedm miliard a projedná koncepci boje se suchem včetně protierozní vyhlášky. ČTK to dnes řekl ministr životního prostředí (MŽP) Richard Brabec (ANO). Vláda chce připravit i "dvojče" programu Dešťovka určené spolkům, když například zahrádkáři budou chtít nádrž pro zadržení dešťové vody. Již nyní vláda pomáhá obcím a městům, které si zřizují podobné nádrže.

"Řešíme, že Česká republika dramaticky vysychá. Investovali jsme zatím sedm miliard korun z operačního programu Životní prostředí, investujeme stovky milionů korun z národních peněz do tisíců opatření přírodě blízkých, jako obnova vodních zdrojů, remízů, suchých poldrů, zatravňovacích pásů. Je nutné udržet vodu, nenechat ji odtéct, bránit erozi. Je to otázka i nových zdrojů vody, stovek vrtů a studen pro menší obce," řekl ministr. Uvedl, že boj proti suchu bude výhledově stát stovky miliard.

Brabec upozornil na to, že v ČR přibývá počet regionů trpících suchem. Za posledních 80 let se v Česku podle něho vysušilo milion hektarů mokřadů, tisíce rybníků, místa se zaorala a osela. "Za poslední rok jsme objeli několik set obcí a je to krutá realita, bude jich už k tisíci, které mají problém s vodou. V nejvodnatějším období, což byl duben, byla polovina republiky ve stavu mírného až kritického sucha. Jestli bude horké léto, stav se bude blížit roku 1993, kdy byly tisíce obcí závislé na cisternách, a to už je kalamita. Zemědělská půda má špatnou schopnost držet vodu, půda je z 50 procent brutálně postižená erozí," řekl Brabec.

Vláda projedná koncepci boje se suchem včetně protierozní vyhlášky, kolem níž čeká ministr velkou debatu. Obsahuje podmínky pro zemědělce, jak se mají starat o půdu, aby ji ochránili před erozí. "Bude to bolet nějaké skupiny lidí. V zemědělství je naprosto nesmyslný systém zavlažování, kdy se chrlí voda. V Izraeli jsou všude kapkové závlahy, neexistuje, že by někdo bral vodu hadicí z podzemních studen," řekl Brabec.

Míní, že Česko vysychá daleko rychleji, než si někdo dovedl představit. "Dřív se řešily povodně, ne sucho. Absolutní prioritou je udržet vodu v Česku, v krajině, nenechat ji tak rychle odtéct, což se bohužel v minulých desítkách let dělo, a teď se ukazuje, že tu vodu potřebujeme," řekl ministr. Dodal, že od roku 2014 spustila vláda řadu programů. "Je to největší problém v Česku v oblasti životního prostředí," dodal.

Připomněl, že program Dešťovka byl za 28 hodin vyčerpaný, stát připravuje další podobný pro spolky. Vláda se ideově inspiruje v Izraeli. "Tam jeden ze zákonů zní, že neexistuje voda, která by nešla přes vodoměr, včetně studní. Tady si spousta lidí myslí, že má svoji studnu, ale to není jejich voda, ale voda státu," řekl Brabec.