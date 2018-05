Ústí nad Labem - Dva čeští boxeři dokázali ovládnout svou váhovou kategorii na 49. ročníku Velké ceny Ústí nad Labem. Již popáté v kariéře vyhrál Zdeněk Chládek, který byl tentokrát nejlepší v kategorii do 69 kg, a premiérové vítězství si připsal Miroslav Gorol (do 56 kg). Další tři čeští reprezentanti ve finále prohráli s kubánskými soupeři. Zástupci boxerské velmoci, kteří se na turnaji představili po šesti letech, vyhráli čtyři z deseti kategorií.

Chládek nastoupil do turnaje s cílem připsat si páté vítězství a utnout sérii tří finálových porážek. A nakonec se mu to podařilo, i když finále proti Marcelu Rumplerovi z Rakouska dokončil s krvavým šrámem na hlavě a nakonec vyhrál 3:2 na body.

"Získat pět titulů byl můj sen. Vyhrál jsem čtyřikrát za sebou v letech 2008 až 2011, poté jsme ve finále prohrál s Kubáncem Sotolongem a od té doby jsem byl vždy zraněný nebo jsem se dostal do finále a tam jsem prohrál. Dnes jsem to konečně prolomil a mám páté vítězství," radoval se Chládek, který si tak dal dodatečně dárek k pátečním 28. narozeninám. "Mám radost, že jsem se stal snad trochu legendou a hned se na mě nezapomene," pousmál se.

Poslední výhra ale jednoduchá nebyla. "Známe se, boxovali jsme spolu před rokem a věděl jsem, že to bude nepříjemný soupeř. Pamatoval jsem si, že minule jsme se asi třikrát srazili hlavou, a dnes to bylo snad šestkrát. Navíc v posledních sekundách jsem si rozsekl hlavu," řekl Chládek, který netrpělivě čekal na verdikt rozhodčích. "Nedali mi to čtyřikrát... I proto jsme musel v posledním kole šlapat," podotkl.

Zatímco Chládek už dobře ví, jak chutná triumf na nejkvalitnějším českém turnaji, Gorol tento pocit zažil poprvé. Ve finále dokázal porazit Viliama Tanka ze Slovenska 4:1 na body.

"Od té doby, co jsem jako malý začal boxovat, tak jsem snil o tom, že tady vyhraju. A teď jsem se ho zúčastnil a vyhrál," radoval se Gorol, který se nakonec vyrovnal i s tím, že musel výrazně snižovat váhu. Běžně totiž váží 64 kg. "Na konci jsme díky tomu byl už docela dost unavený a bylo to znát. Ale doboxoval jsem to a vyhrál," řekl.

Na druhém místě skončili Artur Szachbazian (do 60 kg), Petr Novák (do 64 kg) a Adam Kolařík (nad 91 kg). "Artur i Petr jsou první rok junioři a stejně jako Adam proti Kubáncům zabojovali a boxovali slušně. Nebylo pochybností, že Kubánci byli lepší, ale bojovali," řekl ředitel turnaje a šéf českého amatérského boxu Svatopluk Žáček.

Všichni tři čeští poražení finalisté brali prohru sportovně. "Určitě to byl nejtěžší soupeř, se kterým jsem se kdy utkal. Už jen z pohledu stylu. My nejsme zvyklí, aby někdo povoloval a utíkal. Já jsem zvyklý na bomby a většinou vydržím více než soupeř. Tohle ale bylo něco jiného," řekl Kolařík, který prohrál s juniorským mistrem světa z roku 2016 Perem Justizem. Stříbro ale nepřeceňoval, neboť do finále postoupil přímo. "Radši bych si druhé místo zasloužil a proboxoval se do finále. Z tohohle nemám radost, mě to vůbec nehřeje," podotkl.

Novák i Szachbazian museli do finále postoupit, proti favorizovaným soupeřům však moc šancí neměli. "Dnes jsem byl psychicky hodně špatný, chtěl jsem strašně moc vyhrát. Už před zápasem se mi ze všeho chtělo brečet," přiznal Szachbazian, jehož strýc Araik Šachbazjan v minulosti turnaj třikrát vyhrál. On si však na první triumf musí počkat, dnes prohrál s Palmerem Carriónem.

49. ročník Velké ceny Ústí nad Labem v boxu - finále:

Do 52 kg: Janjič (Srb.) - Goman (Něm.) 4:1,

do 56 kg: Gorol (ČR) - Tanko (SR) 4:1,

do 60 kg: Palmero (Kuba) - Szachbazian (ČR) 4:0,

do 64 kg: Moiran (Kuba) - Novák (ČR) 5:0,

do 69 kg: Chládek (ČR) - Rumpler (Rak.) 3:2,

do 75 kg: Merzlyakov (Něm.) - Risiuč (Mold.) 5:0,

do 81 kg: Areu (Kuba) - De Noojer (Niz.) 4:0,

do 91 kg: Müllenberg (Niz.) - Dosič (Srb) 5:0,

nad 91 kg: Pero (Kuba) - Kolařík (ČR) 5:0.