Monterrey (Mexiko) - Devatenáctiletá česká tenistka Marie Bouzková prohrála i svůj čtvrtý zápas v hlavní soutěži WTA Tour. Po úspěšné kvalifikaci v mexickém Monterrey podlehla v prvním kole čtvrté nasazené Maďarce Tímee Babosové. S vítězkou turnaje z roku 2012 prohrála 3:6, 4:6.

Bouzková se probojovala do hlavní soutěže poté, co v třetím kole kvalifikace po třech hodinách udolala Deniz Khazaniukovou z Izraele. Vítězka juniorky na US Open 2014, které patří ve světovém žebříčku 165. místo, si zahrála na elitním okruhu poprvé od loňského května.

Výsledky tenisového turnaje žen v Monterrey

(tvrdý povrch, dotace 250.000 dolarů):

Dvouhra - 1. kolo:

Babosová (4-Maď.) - Bouzková (ČR) 6:3, 6:4, Puigová (5-Portor.) - Gibbsová (USA) 6:3, 6:3, Muguruzaová (1-Šp.) - Zarazuaová (Mex.) 6:1, 6:1, Collinsová (USA) - Duqueová (Kol.) 6:1, 6:3, Sánchezová (Mex.) - Arconadaová (USA) 6:3, 4:6, 6:4.