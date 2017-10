Berlín/Varšava - Železniční doprava je v severních oblastech Německa po řádění bouře Xavier nadále ochromena. Mnozí cestující strávili noc v hotelích nebo lůžkových vlacích, které k tomu účelu poskytly na nádražích německé dráhy. Nejméně dva mrtvé a 39 zraněných po sobě zanechala bouře Xavier, která se přehnala Polskem. Zhruba 800.000 lidí se v noci na dnešek ocitlo bez elektřiny, uvedla televize TVN 24.

Železniční doprava je v severních oblastech Německa po řádění bouře Xavier nadále ochromena. Mnozí cestující strávili noc v hotelích nebo lůžkových vlacích, které k tomu účelu poskytly na nádražích německé dráhy. Škody na tratích odklízí stovka zaměstnanců drah, uvedla agentura DPA.

Výpadky vlakových spojů na hlavních tratích dnes nadále komplikují život nejen lidem cestujícím na delší vzdálenost, ale také lidem, kteří vlakem dojíždějí do zaměstnání. I dnes museli počítat se zrušenými nebo výrazně opožděnými spoji.

V 17:30 SELČ zůstával podle Německých drah (DB) nadále přerušený provoz na hlavních tratích mezi Hannoverem a Berlínem, Hamburkem a Berlínem, Hamburkem a Kielem či Hamburkem a Porúřím. Trasa mezi Berlínem a Lipskem je od 11:00 SELČ s omezeními opět průjezdná. Situaci na tratích se dále snaží napravit asi stovka zaměstnanců drah, uvedla DPA.

Tlaková níže Xavier si ve čtvrtek v Německu vyžádala nejméně sedm mrtvých. Zvlášť silně bouře vyvracející stromy zasáhla spolkové země Berlín, Braniborsko, Hamburk a Meklenbursko-Přední Pomořansko.

Zatímco například hamburská veřejná doprava se dnes ráno podle DPA zjevně pomalu vracela k normálu, v dálkové dopravě nadále panoval chaos. Přerušení provozu na severu a severovýchodě Německa navíc mělo dopad na celoněmeckou železniční síť.

V Berlíně dráhy ráno radily cestujícím využívajícím regionální spoje, aby využili jiných dopravních prostředků. "Celá síť v regionu je silně omezena. Máme mnoho stromů na kolejích, poškozené trolejové vedení a utržená návěstidla," řekl mluvčí.

Noc na dnešek strávilo mnoho pasažérů nedobrovolně v hotelích a v dohromady zhruba 20 lůžkových vlacích speciálně přistavených drahami. Využili je cestujících v Berlíně, Kasselu, Kolíně nad Rýnem, Dortmundu, Bielefeldu, Düsseldorfu, Lipsku, Hamburku či Hannoveru. Jenom na nádraží v dolnosaském Mindenu strávilo noc ve vlacích 470 lidí.

Kvůli bouři je třeba nadále počítat také se zpožděními na berlínských letištích. Podle mluvčího letiště Schönefeld se ale zpoždění "drží v mezích". Na letišti Tegel zrušili dnes zhruba pět desítek vzletů a přistání. Některé z nich ale byly lety společnosti Air Berlin, které se ruší kvůli finanční situaci společnosti už delší dobu.

Hitem sociálních sítí se dnes staly záběry čtvrtečního přistání letadla A380 v Düsseldorfu, které se muselo potýkat se silným větrem. Na sociální síti YouTube už záznam zhlédl téměř milion uživatelů.

Podle německých meteorologů byl Xavier jednou z nejhorších bouří, které Německo postihly za posledních několik desítek let.

Bouře Xavier má v Polsku dvě oběti a 39 zraněných

Nejméně dva mrtvé a 39 zraněných po sobě zanechala bouře Xavier, která se přehnala Polskem. Zhruba 800.000 lidí se v noci na dnešek ocitlo bez elektřiny, uvedla televize TVN 24. Zranění utrpělo také osm hasičů.

Ve městě Ośno Lubuskie, ležícím poblíž hranic s Německem, se ve čtvrtek zřítil ze střechy svého domu sedmašedesátiletý muž, který se pokoušel příbytek zajistit před vichrem. Rovněž na západě Polska spadl strom na ženu, která zraněním podlehla v nemocnici.

Hasiči během noci kvůli vichřici zasahovali ve více než 10.000 případech, většinou kvůli vyvráceným stromům. "Od včerejška do dnešního rána v celé zemi pracuje více než 41.000 hasičů, vybavených více než 9200 vozidly. Poškozeno bylo celkem 891 budov, včetně 460 obytných domů," řekl mluvčí hasičů Pawel Frontczak.

Tlaková níže Xavier ještě před Polskem zasáhla Německo, kde si ve čtvrtek vyžádala nejméně sedm mrtvých. Zvlášť silně bouře zasáhla spolkové země Berlín, Braniborsko, Hamburk a Meklenbursko-Přední Pomořansko.

Orkán podle listu Gazeta Wyborcza dorazil do Polska ve čtvrtek večer a postupně se přesouval ze západu na východ. Přinejmenším ve dvou případech stromy spadly na auta, jejichž posádky vyvázly se zraněním. V Poznani místy netekla voda a nejezdila městská doprava, vlaky měly i čtyřhodinová zpoždění.

Úřady lidem radily odstranit z parapetů a balkonů všechny předměty, které by vítr mohl strhnout a učinit je nebezpečnými, odvést zvířata do bezpečí, neparkovat poblíž stromů, sloupů, stožárů či reklamních poutačů a nevycházet z domů, pokud to není naprosto nezbytné.