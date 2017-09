Miami (USA)/Mexiko - Tropická bouře Maria zesílila na hurikán prvního stupně a míří ke karibským ostrovům. Varování před hurikánem bylo v neděli vyhlášeno v ostrovních státech a územích Guadeloupe, Dominika, Svatý Kryštof a Nevis a Montserrat. Některé z těchto ostrovů přitom už před necelými dvěma týdny zpustošil hurikán Irma.

V 17:00 místního času (v neděli 23:00 SELČ) se Maria nacházela 225 kilometrů severovýchodně od Barbadosu a doprovázel ji vítr o rychlosti 225 kilometrů za hodinu, uvedlo centrum pro hurikány (NHC) ve floridském Miami.

Podle meteorologů se dosavadní kurs Marie velmi podobá dráze Irmy. Ve středu nebo ve čtvrtek by pak i hurikán Maria mohl ohrozit také Portoriko. Do té doby by navíc mohl zesílit z nynějšího prvního na třetí stupeň z pěti.

Severním směrem od amerického pobřeží Atlantiku se pohybuje hurikán Jose, který způsobuje nebezpečné vlnobití. Neočekává se ale, že dorazí na pevninu.

V sobotu zeslábl na tropickou bouři hurikán Norma, když se přiblížil k nejjižnějšímu cípu Kalifornského poloostrova. NHC předpokládá, že v příštích dvou dnech bude Norma dále slábnout a pohybovat se na sever. Na poloostrov, kde se nacházejí rovněž oblíbená turistická letoviska, by však mohl přinést bleskové povodně.