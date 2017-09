Houston (USA) - Tropická bouře Harvey, která několik dní pustošila Texas, se dnes přemístila nad Louisianu. Doprovází ji vítr o rychlosti 65 kilometrů v hodině a silný déšť. Harvey, který dorazil do Texasu v noci na sobotu v podobě hurikánu, za sebou zanechal podle zatím neoficiálních zpráv 30 mrtvých a desítky nezvěstných. V Houstonu, který byl v minulých dnech postižen ničivými záplavami, pokračuje evakuace a záchranné práce. Od půlnoci do pěti hodin ráno místního času tam platí zákaz vycházení, který má zabránit rabování domů. Kvůli krádežím už bylo zatčeno několik lidí.

V Houstonu museli zřídit další velké evakuační středisko, protože kapacita společenského centra nestačila. Do úterka tam přišlo 9000 lidí, ačkoli centrum má poloviční kapacitu. Po vlně ostré kritiky otevřel svůj obří kostel v Houstonu pastor Joel Osteen, jehož kázání týdně sledují v televizi miliony diváků. Kostel má kapacitu 16.000 míst. V celém Texasu bylo do nouzových ubytoven evakuováno podle guvernéra Grega Abbotta už 32.000 osob.

Texaské úřady občany nabádají, aby nepodceňovali nebezpečí, které stále hrozí. Čerstvě dnes byla vyhlášena pohotovost pro Beaumont a Port Arthur na jihu Texasu, kde voda stále stoupá a záchranáři jsou přetíženi žádostmi o pomoc. Tamní rafinerie Valero Energy Corp dnes musela kvůli bouři přerušit provoz. Ráno se voda dostala i do evakuačního centra v Port Arthuru a lidi, kteří se tam uchýlili, bylo třeba znovu evakuovat.

Střed bouře v úterý ustoupil nad Mexický záliv, ale dnes ráno ve čtyři hodiny místního času (v 11:00 SELČ) se vrátil nad pevninu. Dosáhl ji západně od města Cameron v Louisianě. Harvey nad Louisianou začal slábnout a do čtvrtka ztratí intenzitu bouře, přívalové lijáky ale budou region trápit nadále. Harvey pak jako tlaková níže bude postupovat dále na východ a na sever přes Mississippi a Tennessee. Meteorologové upozornili, že se mohou na jihu USA vytvořit tornáda. Ohrožen je sever Louisiany a jižní a centrální část Mississippi a také Alabama.

Stav přírodní katastrofy v Texasu nově platí ve 33 okresech, což tamním obyvatelům a úřadům umožní žádat o federální pomoc. Na zvládání katastrofy v Texasu bylo dosud povoláno 24.000 členů národní gardy. K nápravě škod bude podle Abbotta nezbytná pomoc federální vlády ve výši více než 125 miliard dolarů (2,7 bilionu korun).

Zatímco úřady potvrdily zatím 20 obětí, list The New York Times s odvoláním na místní zdroje napsal, že obětí je už přinejmenším 30. Na sociálních sítích se množí žádosti o pomoc při pátrání po nezvěstných, kterých jsou desítky. Záchranáři, kteří mají zkušenosti se zásahem při hurikánu Katrina v roce 2005, upozornili, že co do obětí zřejmě to nejhorší teprve přijde. Zaplavené domy se budou prohledávat jeden po druhém a mohou v nich být další mrtví.

Média se věnují mimořádně tragickým případům. Mezi mrtvými je i šedesátiletý houstonský policista Steve Perez, který se utopil v autě, když jel do služby. Záchranáři v Beaumontu pomohli do člunu malému dítěti, které se křečovitě drželo těla matky unášeného silným proudem vody. Dítě bylo silně podchlazené, ale matka už byla mrtvá.

Škody, které Harvey napáchal, se zatím jen odhadují s pomocí modelů. Podle některých přesáhnou 40 miliard dolarů, a hurikán Harvey se tím zařadí mezi pět nejničivějších bouří, jaké USA postihly. Guvernér Abbott se dokonce domnívá, že výše škod přesáhne hurikán Katrina a bouři Sandy. I přes ničivou sílu živlu se analytici domnívají, že Harvey bude mít jen minimální dopad na ekonomiku USA.

Některá americká média se dnes vrátila k úterní návštěvě prezidenta Donalda Turmpa a jeho choti Melanie v Texasu. Poukázala na to, že prezident sice hovořil o rychlé pomoci, ale opomenul vyjádřit soucit s trpícími. Navíc se s nimi ani nesetkal, protože nejvíc postiženým oblastem se vyhnul. Chce se do Texasu ještě vrátit v sobotu. Jeho choť vyvolala pozornost botami, v nichž nastoupila do letadla mířícího do Texasu. Byly to černé společenské lodičky s vysokým podpatkem. Při vystupování z letadla už ale na nohou měla sportovní boty, avšak ani tak kritice neunikla.