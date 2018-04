Baku - Ještě čtyři kola před koncem měl Valtteri Bottas všechno pod kontrolou a v dnešní Velké ceně Ázerbájdžánu formule 1 mířil za vítězstvím. Jenže pak smolně píchl kolo a nakonec ani nedojel do cíle. Finský pilot proto možná zkusí zapít žal deseti pivy.

Bottas vedl od 31. kola poté, co německý favorit Sebastian Vettel z Ferrari zajel z prvního místa do boxů. Když pilot Mercedesu udržel vedení i poté, co jedenáct kol před koncem vyjel na trať safety car po vzájemné kolizi red bullů, vypadalo to, že si bez potíží dojede pro první triumf v sezoně.

Jenže tři kola před koncem mu poškodil gumu úlomek na trati a Bottas závod ani nedokončil. "Na městských okruzích vždycky bude hodně kolizí, ale tohle bylo opravdu hodně smolné. Měl jsem všechno pod kontrolou, vyšel mi i restart po safety caru a udělal jsem si náskok. Vůbec nevím, že bych na něco najel. Nic jsem neviděl, ani jsem nic necítil. Obrovská škoda," prohlásil.

Náladu mu alespoň trochu zlepšilo vítězství týmového kolegy Lewise Hamiltona. "Pro nás jako tým je dobře, že Lewis vyhrál. Ale pro mě osobně... Musím to zkusit zase za dva týdny," uvedl Bottas. "Člověk se z toho vždycky oklepe. Musí. Asi si dám deset piv a budu v pohodě," prohlásil.

Vettel riskantního manévru nelitoval, i když ho sesadil z pódia

Sebastian Vettel nelitoval riskantního manévru, který ho v závěru dnešní Velké ceny Ázerbájdžánu formule 1 připravil o umístění na stupních vítězů i o průběžné vedení v mistrovství světa. Pilot Ferrari po čtvrtém místě prohlásil, že by si vyčítal, kdyby to nezkusil.

Vettel odstartoval z prvního místa a v Baku dlouho vedl. Pak ale závodem zamíchal safety car, který pomohl k prvnímu místu Valtterimu Bottasovi z Mercedesu. Když se zpomalovací vůz vrátil čtyři kola před koncem do boxů, německý pilot zaútočil, ale nevyšel mu nájezd do zatáčky a propadl se z druhé příčky na konečné čtvrté místo.

"Jsem rád, že jsem to zkusil, ale už nejsem rád, že to nevyšlo. Ale musel jsem to risknout," řekl Vettel. "Zkusil jsem to z vnitřku a jen o kousíček to nevyšlo. Moc možností jsem neměl, protože Lewis (Hamilton) byl vpravo a naopak Valtteri mi tam při brzdění nechal trochu místa," dodal.

"Teď je snadné říkat, že jsem se rozhodl špatně, ale musel jsem to zkusit. Ale přece nenechám, aby jeden vteřinový nebo dvouvteřinový incident pokazil celý závod," prohlásil čtyřnásobný mistr světa, který navíc při brzdění poškodil kolo. Přesto zkusil předjet třetího Sergia Péreze z Force India.

"Snažil jsem se, ale nejdřív jsem musel zjistit, jak se auto s tou sjetou gumou chová," uvedl Vettel. "Ale Pérez měl na rovinkách rychlost a navíc se mohl schovat do vzduchové kapsy za auty před sebou. Takže jsem nějakou skutečnou šanci ho předjet neměl," dodal.

Vettel do závodu v Baku vstupoval s náskokem devíti bodů před Hamiltonem, který ho však díky nečekanému vítězství sesadil z prvního místa průběžného pořadí a vede o čtyři body. "Bez safety caru by to pro nás bylo lepší. Myslím, že jsme tady odjeli 47 dobrých kol a nevyšla nám jedna zatáčka. Ale i to k tomu patří," prohlásil.