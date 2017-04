Sáchir (Bahrajn) - Do nedělní Velké ceny Bahrajnu formule 1 odstartuje z pole position Valtteri Bottas, který vyhrál první kvalifikaci v kariéře. Za finským pilotem Mercedesu skončili jeho týmový kolega Brit Lewis Hamilton a Němec Sebastian Vettel z Ferrari.

Bottas pod umělým osvětlením v Sáchiru zajel čas 1:28,769 a překonal jak závodní rekord Michaela Schumachera z roku 2004 (1:30,252), tak Hamiltonovo kvalifikační maximum z loňské sezony (1:29,493). Navíc se stal prvním Finem na pole position od Heikkiho Kovalainena ve Velké ceně Británie v roce 2008.

"Čekal jsem na to pět sezon a doufám, že je první z mnoha," řekl Bottas. "Trať je tady hodně technická, musíte dobře načasovat brzdění a je velmi snadné tady něco pokazit. Snad mi to vyjde i zítra a obsadíme první dvě místa," přál si.

Dlouho to vypadalo, že i třetí kvalifikaci v sezoně ovládne Hamilton, ale v závěru posledního kola chyboval a nakonec za Bottasem zaostal o 23 tisícin. Vettel, který má v čele šampionátu stejně bodů jako britský jezdec, už byl o téměř půl sekundy pomalejší.

"Klobouk dolů před Valtterim, tvrdě dřel a dneska byl prostě rychlejší," uvedl Hamilton. "Jsem samozřejmě trochu zklamaný, ale byla to skvělá bitva. Tak by to mělo být v každé kvalifikaci, protože vás to nutí vydat ze sebe to nejlepší," přidal trojnásobný mistr světa.

Čtyřnásobného šampiona Vettela potěšil především zlepšený výkon vozu oproti pátku. "Včera jsme měli menší problémy, tak jsme nějaké věci změnili a dnes to bylo mnohem lepší," prohlásil. "Zajel jsem skvělé první kolo, ale pak jsme se podíval na časy a viděl jsem, že oba Mercedesy jsou rychlejší. To mě trochu naštvalo. Potom jsem se možná až moc snažil a bohužel to nevyšlo. Zítra snad budeme šťastnější," dodal.

Na čtvrtém místě skončil se ztrátou osmi desetin Daniel Ricciardo z Red Bullu, pátý byl Kimi Räikkönen z Ferrari a šesté místo obsadil s téměř sekundovým mankem třetí jezdec průběžného pořadí šampionátu Max Verstappen z Red Bullu. "Zítra budeme k Mercedesu a Ferrari mnohem blíž. Naše vozy tady jezdí čím dál lépe," prohlásil Verstappen, který byl před kvalifikací nejrychlejší ve třetím tréninku.

Mercedes díky Bottasovi ovládl kvalifikaci v Bahrajnu už popáté za sebou a v neděli tam bude německá stáj útočit na čtvrtý triumf v řadě. Loňský závod vyhrál Nico Rosberg, který však na konci sezony po zisku titulu mistra světa ukončil kariéru, zatímco v letech 2015 a 2014 v Sáchiru triumfoval Hamilton.

Kvalifikace na Velkou cenu Bahrajnu:

1. Bottas (Fin./Mercedes) 1,28:769, 2. Hamilton (Brit./Mercedes) -0,023, 3. Vettel (Něm./Ferrari) -0,478, 4. Ricciardo (Austr./Red Bull) -0,776, 5. Räikkönen (Fin./Ferrari) -0,798, 6. Verstappen (Niz./Red Bull) -0,918, 7. Hülkenberg (Něm./Renault) -1,073, 8. Massa (Braz./Williams) -1,305, 9. Grosjean (Fr./Haas) -1,994, 10. Palmer (Brit./Renault) -2,305.