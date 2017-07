Spielberg (Rakousko) - Finský pilot Valtteri Bottas se po vítězství v dnešní Velké ceně Rakouska formule 1 přihlásil do boje o titul. V průběžném pořadí mistrovství světa ztrácí na třetím místě po devíti závodech na vedoucího Sebastiana Vettela z Ferrari 35 bodů a za týmovým kolegou z Mercedesu Lewisem Hamiltonem na druhé příčce zaostává o patnáct.

"Určitě jsem se dostal do boje o titul," řekl Bottas. "Ještě nejsme ani v polovině šampionátu a rozhodně tomu věřím já a věří tomu i tým," přidal sedmadvacetiletý jezdec, který si připsal druhý triumf v kariéře. Poprvé ovládl Velkou cenu před třemi měsíci v Soči.

Bottas také přiznal, že měl štěstí, že závod netrval o kolo déle. Vettel totiž dokázal vymazat soupeřův až dvacetivteřinový náskok a nakonec skončil druhý o pouhých šest desetin. "Bylo to jako v Rusku, také mě začal dojíždět," připomněl pilot Mercedesu.

"Na začátku jsem kontroloval tempo, ale pak to zkomplikovaly vozy, co byly o kolo zpět," uvedl Bottas. "Navíc mi hrozně rychle začala odcházet levá zadní guma a ztrácel jsem kvůli tomu stabilitu. Byl jsem rád, že zrovna v tom kole závod skončil," prohlásil.

Bottas také odmítl, že by předčasně odstartoval. Kvůli možnému ulitému startu byl vyšetřován vedením závodu a pozastavili se nad tím například Vettel nebo Daniel Ricciardo z Red Bullu, který obsadil třetí místo a na roštu stál přímo za finským pilotem. "Vůz se rozjel, až když světla zhasla. Myslím, že to byla moje nejlepší reakce a nejlepší start v životě," uvedl Bottas.

Přiznal však, že se rozhodl při startu zariskovat a pokusit se odhadnout, kdy světla zhasnou. "Sice se interval do zhasnutí světel mění, ale nejde o moc. Takže máte určitou představu, kolik by to asi mohlo být. A když se rozhodnete riskovat, tak je to buď mega úspěch, nebo zaspíte," přidal.