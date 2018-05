Cleveland (USA) - Basketbalisté Clevelandu v semifinále play off NBA poprvé vyzráli na Boston, který ve třetím utkání doma porazili jasně 116:86. O vyrovnání série na 2:2 se pokusí v pondělí.

Celtics opět potvrdili, že na soupeřových hřištích nejsou tak silní jako na vlastní palubovce. V letošním play off Boston v šesti venkovních utkáních zvítězil pouze jednou. V sobotu v Clevelandu hosté ani jednou nevedli a po první čtvrtině prohrávali o 15 bodů.

Cavaliers měli navrch v každé čtvrtině a jejich náskok po celý zápas rostl až na konečný třicetibodový rozdíl. Jejich hru tradičně řídil LeBron James, který se ale nemusel tolik tlačit do zakončení a na 27 bodů mu stačilo 12 střel z pole. James si připsal i 12 asistencí, z nichž těžilo hned sedm různých střelců.

Teprve podruhé v letošních vyřazovacích bojích se celá základní pětka Cavaliers dostala do dvouciferných čísel. Kevin Love nasbíral 13 bodů a 14 doskoků, 13 bodů dal také George Hill, J. R. Smith přidal 11 bodů a Tristan Thompson dohrál s 10 body.

"Mám za tenhle tým velikánskou zodpovědnost. Musím dávat koše, doskakovat i bránit a zařídit, aby kluci byli ve hře. Musím je motivovat, aby hráli lépe. Dneska to přijali a v pondělí musejí znovu," uvedl James.

Cavaliers trefili 17 trojek, zatímco soupeř pouze šest. "Pomohly nám dva dny volna navíc, protože jsme staří," glosoval návrat do série J. R. Smith.

Celtics vedl s 18 body Jayson Tatum, 13 bodů dal Terry Rozier a po 10 bodech nastříleli Jaylen Brown s Gregem Monroem. "Prostě nás přehráli. O nás nechci mluvit, oni si zaslouží uznání i pozornost, protože hráli výborně," uvedl bostonský kouč Brad Stevens.

Cleveland však čeká hodně práce, pokud se chce počtvrté za sebou podívat do finále. Boston ještě nikdy neztratil sérii, v níž vedl 2:0 na zápasy. "To mě nijak nedrásá. Vyhráli dva zápasy doma, kde se jim v play off daří, což jsem věděli a nerozhodí nás to," uvedl trenér Clevelandu Tyronn Lue před sobotním zápasem a jeho svěřenci to na hřišti potvrdili.

Finále Východní konference play off NBA - 3. zápas:

Cleveland - Boston 116:86, stav série 1:2.