New York - Souboj historicky nejúspěšnějších týmů basketbalové NBA skončil výhrou Bostonu nad Los Angeles Lakers 107:96. Celtics se jako první v sezoně radovali z desátého vítězství, a dokonce v řadě. Pozici lídra soutěže potvrdili i bez zraněného Ala Horforda a odstoupivšího Jaysona Tatuma.

Boston v domácí hale TD Garden vedl ve druhé čtvrtině už o 21 bodů, ale pak si Tatum poranil kotník a musel odstoupit. "Dokud nám nezbudou jen čtyři hráči, hádám, že budeme hrát dál," komentoval trenér Brad Stevens zranění dalšího hráče, který týmu ve zbytku zápasu scházel hlavně na obranné polovině.

Ještě do poločasu stáhli svěřenci kouče Luka Waltona manko na jednociferný rozdíl a ve třetí části se dostali na dostřel, blíž než na tři body ale ne. I proto, že v závěrečném dějství proměnili Lakers jen pět z 18 střel z pole a šestkrát ztratili míč.

"Byl to slušný direkt, přímo do obličeje. Museli jsme se z toho šoku oklepat," komentoval nováček v dresu Lakers Kyle Kuzma úvod zápasu. "Pak už jsme bojovali a dokázali se dostat zpět do zápasu," uvedl Kuzma.

Boston položil základ k vítězství ještě před počasovou přestávkou, do které stihl dát 61 bodů - nejvíc v sezoně. Pivot domácích Aron Baynes si 21 body vyrovnal osobní střelecké maximum.

Na druhé místo ve Východní konferenci se posunul Detroit po výhře 114:97 nad Indianou. Andre Drummond zaznamenal 14 bodů a 21 doskoků. Tobias Harris dal 23 bodů. Hostům nebylo nic platných 21 bodů Victora Oladipa. Třetí Orlando si poradilo 112:99 s New York Knicks, kteří nastoupili bez zraněného Kristapse Porzingise.

Obhájce titulu Golden State porazil Minnesotu 125:101. I bez zraněného Kevina Duranta si Warriors připsali páté vítězství za sebou. Klay Thompson k němu přispěl 28 body včetně šesti trojek a Stephen Curry dal 22 bodů.

Miami zvítězilo ve Phoenixu 126:115. Nejlepším střelcem zápasu byl s 30 body domácí Devin Booker. Za Heat nastřílel 29 bodů bývalý hráč Phoenixu Goran Dragič.

NBA:

Boston - LA Lakers 107:96, Detroit - Indiana 114:97, Golden State - Minnesota 125:101, Orlando - New York 112:99, Phoenix - Miami 115:126.

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Boston 12 10 2 83,3 2. Philadelphia 10 6 4 60,0 Toronto 10 6 4 60,0 4. New York 11 6 5 54,5 5. Brooklyn 11 4 7 36,4

Centrální divize:

1. Detroit 11 8 3 72,7 2. Cleveland 11 5 6 45,5 3. Indiana 12 5 7 41,7 4. Milwaukee 10 4 6 40,0 5. Chicago 9 2 7 22,2

Jihovýchodní divize:

1. Orlando 11 7 4 63,6 2. Washington 10 5 5 50,0 3. Charlotte 11 5 6 45,5 Miami 11 5 6 45,5 5. Atlanta 11 2 9 18,2

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1. Houston 11 8 3 72,7 2. Memphis 11 7 4 63,6 San Antonio 11 7 4 63,6 4. New Orleans 11 6 5 54,5 5. Dallas 12 2 10 16,7

Severozápadní divize:

1. Minnesota 11 7 4 63,6 2. Denver 11 6 5 54,5 Portland 11 6 5 54,5 4. Utah 11 5 6 45,5 5. Oklahoma City 10 4 6 40,0

Pacifická divize:

1. Golden State 12 9 3 75,0 2. LA Clippers 10 5 5 50,0 3. LA Lakers 11 5 6 45,5 4. Phoenix 12 4 8 33,3 5. Sacramento 10 2 8 20,0