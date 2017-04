New York - Hokejisté Bostonu i díky gólu Davida Pastrňáka zvítězili v úvodním kole play off NHL na ledě Ottawy 3:2 ve druhém prodloužení a snížili stav série na 2:3. Počtvrté z pěti zápasů se prodlužovalo mezi Washingtonem a Torontem, tentokrát se šťastnějším koncem pro Capitals, kteří se po výhře 2:1 ujali vedení v sérii 3:2.

Ottawa díky gólům Marka Stonea a Jeana Pageaua ze samostatných úniků vedla už 2:0 a zdálo se, že směřuje za postupem. V 29. minutě však zavelel k obratu Pastrňák, který si u tyče počíhal na bekhendovou přihrávku od Brada Marchanda a druhou trefou v play off snížil na 1:2.

A pak přišly velké chvíle Seana Kuralyho, čtyřiadvacetiletého nováčka, který většinu sezony strávil na farmě v Providence a v základní části odehrál prvních osm utkání v NHL. V 38. minutě střelou zpoza branky překvapil gólmana Craiga Andersona a premiérovou trefou v NHL vyrovnal, v polovině druhého prodloužení pak pohotově dorazil střelu Davida Backese a poslal sérii do šestého utkání.

"Puk se mi odrazil přímo na hokejku. Takové štěstí nemá člověk každý den, ale dnes jsem ho měl. Je to skvělý pocit. Byl to dobrý zápas, splnili jsme úkol, s kterým jsme sem přijeli, a zůstáváme dál ve hře," radoval se Kuraly, který odehrál první dvě utkání série místo zraněného Davida Krejčího, ale v dalších dvou zůstal pouze mezi náhradníky. V pátek se do sestavy vrátil, když pro změnu nahradil Ryana Spoonera, jenž nebyl stoprocentně v pořádku.

A zdravotní potíže v týmu Bruins se dál kupí. Krejčí totiž z klání v Ottawě odkulhal s bolestivou grimasou poté, co se v první třetině střetl koleno na koleno s obráncem Chrisem Widemanem. Do hry už se nevrátil.

"Myslím, že ten moment změnil chod celého utkání. Dostalo nás to do varu. Na jedné straně jsme ztratili důležitého hráče, na druhé straně to zbytek mužstva pořádně vyhecovalo. Jedna věc je hrát tvrdě, a pak je druhá věc, kdy si mladý kluk vybere za oběť zkušeného veterána a rozdílového hráče," řekl trenér Bostonu Bruce Cassidy.

Zda bude Krejčí schopen nastoupit do nedělního šestého zápasu, je otázkou. Podle kouče Cassidyho záleží, co ukáže důkladné sobotní vyšetření.

Boston už už slavil vítězství v 15. minutě prvního prodloužení, kdy dotlačil puk do branky Noel Acciari. Rozhodčí ale gól neuznali kvůli předchozímu střetu Kuralyho s brankářem Andersonem.

Ve Washingtonu trvalo prodloužení pouhých 64 sekund. Obrana Maple Leafs totiž nechala v prostoru mezi kruhy nehlídaného Justina Williamse a ten po přihrávce od Jevgenije Kuzněcova pohotovou střelou po ledě rozhodl o výhře Capitals 2:1.

"V první chvíli jsem si nebyl jistý, jestli to prošlo do branky. Ale pak jsem viděl Markuse Johanssona, jásajícího se zdviženýma rukama, tak mi to došlo," popsal Williams, který se může v play off pochlubit zajímavou bilancí v zápasech číslo 5 až 7. Odehrál jich už 44 a zaznamenal v nich 36 bodů za 16 gólů a 20 asistencí.

"Patří k těm několika málo hráčům, kteří se vyžívají ve vypjatých momentech a umějí předvést něco výjimečného, zatímco ostatním tuhnou ruce," řekl o Williamsovi spoluhráč z útoku T.J. Oshie. "Byl jsem jen ve správný čas na správném místě. Zas tolik důležitých gólů jsem nedal," odmítal chválu Williams, který si připsal sedmý vítězný gól v play off.

Fanouškům Capitals zatrnulo, když se na konci první třetiny nekontrolovaně proletěl vzduchem kapitán Alexandr Ovečkin, na něhož si počíhal hostující útočník Nazem Kadri. Ruský kanonýr po faulu na koleno odešel do kabiny, ve druhé třetině se ale vrátil na led a zápas dohrál. Kadriho vyloučení domácí vzápětí potrestali v přesilovce gólem. Jedinou branku Toronta vstřelil v 27. minutě Auston Matthews.

O postup do druhého kola budou Capitals jako nejlepší tým základní části usilovat v neděli na ledě Maple Leafs, kteří po pětici vyrovnaných zápasů rozhodně neskládají zbraně. "Podali jsme dnes opět dost dobrý výkon a mohli jsme klidně vyhrát. Nakonec to nevyšlo, ale nebudeme se tím zvlášť trápit a připravíme se na šestý zápas," zdůraznil obránce Matt Hunwick.

1. kolo play off NHL:

Východní konference - 5. zápasy:

Ottawa - Boston 2:3 v druhém prodl. (1:0, 1:2, 0:0 - 0:0, 0:1)

Branky: 12. Stone, 21. Pageau - 38. a 91. Kuraly, 29. Pastrňák. Střely na branku: 43:39. Diváci: 19.209. Hvězdy zápasu: 1. Kuraly, 2. Pastrňák (oba Boston), 3. Pageau (Ottawa). Stav série: 3:2.

Washington - Toronto 2:1 v prodl. (1:0, 0:1, 0:0 - 1:0)

Branky: 19. Oshie, 62. Justin Williams - 27. Matthews. Střely na branku: 28:25. Diváci: 18.506. Hvězdy zápasu: 1. Justin Williams, 2. Holtby (oba Washington), 3. Andersen (Toronto). Stav série: 3:2.

Kanadské bodování play off NHL:

1. Malkin (Pittsburgh) 5 11 (2+9) 2. Kessel (Pittsburgh) 5 8 (2+6) 3. Oshie (Washington) 5 7 (3+4) 4. Crosby (Pittsburgh) 5 7 (2+5) 5. Guentzel (Pittsburgh) 5 6 (5+1) 6. Bäckström (Washington) 5 6 (2+4) Brassard (Ottawa) 5 6 (2+4) Radulov (Montreal) 5 6 (2+4) 9. Johansen (Nashville) 4 6 (1+5) 10. Monahan (Calgary) 4 5 (4+1) 23. Pastrňák (Boston) 5 4 (2+2) 56. Plekanec (Montreal) 5 3 (1+2) 90. Sobotka (St. Louis) 4 2 (1+1)