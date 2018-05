Českobudějovická firma Robert Bosch, která patří do skupiny největšího výrobce komponentů do aut, měla za rok 2017 rekordní obrat 20,7 miliardy korun, meziročně o 200 milionů vyšší. V dubnu začala firma stavět vývojové a technologické centrum za 1,96 miliardy korun. Na snímku z 29. května 2018 je hala se vstřikolisy na plastové díly.

České Budějovice - Českobudějovická firma Robert Bosch, která patří do skupiny největšího výrobce komponentů do aut, měla loni rekordní obrat 20,7 miliardy korun, meziročně o 200 milionů vyšší. V dubnu začala firma stavět vývojové a technologické centrum za 1,96 miliardy korun. Firma letos investuje 700 milionů Kč. ČTK to řekli technický ředitel Václav Pixa a jednatel českobudějovického Bosche Kai W. Frericks. Firma, jež zaměstnává 4000 lidí, jim letos zvedla platy o 6,3 procenta.

Společnosti roste poptávka po systému DNOX, který snižuje emise oxidů dusíku, jde o moduly do dieselových motorů. Letos meziročně čeká nárůst výroby těchto systémů o 18 procent, měsíčně vyrobí asi 300.000 kusů. "Dieselových aut se prodává méně, ale ta, která se prodávají, tak větší procento z nich potřebuje tuto technologii, to znamená, že my stále rosteme. Vyrábíme zařízení pro redukci oxidu dusíku ve výfukových plynech, zařízení SCR pro selektivní katalytickou reakci, a stále více nových vozidel je vybaveno touto technologií," řekl Pixa.

Pomocí nové dieselové technologie snížili vývojáři emise oxidů dusíku na desetinu zákonem stanoveného limitu. Zkušební auta vybavená vylepšenou technologií nevypouštějí v průměru více než 13 miligramů oxidu dusíku na kilometr, tedy mnohem méně než 120 miligramů, které budou povoleny po roce 2020. Výroba systémů DNOX tvoří podle Frerickse asi polovinu produkce závodu, třetinu výroba palivových systémů a zbytek motorové komponenty pro přívod vzduchu a odvod výfukových spalin.

Loni firma zaznamenala, že v Německu, Velké Británii a Francii výrazně klesla poptávka po autech s dieselovými motory. "Nejistota na trzích je stále, ale už ne tak velká, vidíme záblesky, že dál to klesat nebude, že se poptávka stabilizuje a možná půjde nahoru," řekl Frericks. Letos chce firma obrat ještě zvýšit, plánuje 21,7 miliardy Kč. Zisky za loňský rok nezveřejnila, v roce 2016 měla zisk po zdanění 279,2 milionu Kč.

V dubnu začal českobudějovický Bosch stavět vývojové a technologické centrum za 1,96 miliardy korun, hotové by mělo být v létě 2019. Stát podle Pixy přidal na stavbu 246 milionů Kč, 12,5 procenta z celkové sumy. Firma tak bude přijímat hlavně inženýry do vývoje, nyní má asi 500 vývojářů. Firma nedávno dostavěla v Českých Budějovicích parkovací dům pro zaměstnance za necelých 60 milionů, kde je 500 parkovacích míst.

Některým dělníkům ve čtyřsměnném provozu vadí, že nemají volné víkendy. Proto se společnost pokusí počet směn na vybraných pracovištích omezit.

Českobudějovický Bosch sídlí v areálu o rozloze 129.000 metrů čtverečních. Téměř sto procent výrobků jde na zahraniční trhy, hlavně do EU. Firma je stoprocentní dceřinou společností Robert Bosch GmbH.