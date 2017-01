Hlinsko (Chrudimsko) - Mistrem České republiky v cyklokrosu se v Hlinsku stal poprvé v kariéře Michael Boroš, jenž v závěru závodu uhájil vedení před Tomášem Paprstkou. Pro bronz si dojel Jan Nesvadba. Obhájce prvenství Radomír Šimůnek mladší hned v prvním kole po nebezpečně vyhlížejícím sjezdu z lesa na asfalt spadl, podle zdravotníků byl dokonce chvíli v bezvědomí a nemohl hýbat s krční páteří. Proto byl převezen na vyšetření do nemocnice.

Mezi ženami při absenci Kateřiny Nash triumfovala Pavla Havlíková a získala rekordní čtvrtý titul. Druhá byla Nikola Nosková a třetí Adéla Šafářová. Na obhájkyni titulu Martinu Mikuláškovou zbyla čtvrtá příčka.

Trio mužských medailistů se na sněhem pokryté, ale dobře připravené trati, a v téměř desetistupňovém mrazu odpoutalo od ostatních zhruba v třetině závodu. V posledním okruhu Boroš nastoupil a stíhat ho dokázal jen Paprstka, ale v cílové rovince už se pořadí nezměnilo.

V závodu žen se Havlíková s Noskovou hned po startu usadily v čele a Havlíková nakonec triumfovala i díky pádu své týmové kolegyně z Jablonce v posledním kole.

"Jsem především ráda za to, že jsme dnes mohly ukázat týmovou dominanci. To je pro mě top. Titul je strašně krásná věc, ale když jsme s Nikčou jezdily vepředu a okolo nikde nikdo, to je něco, čeho jsem chtěla dosáhnout," řekla Havlíková novinářům.

Třiatřicetiletá všestranná závodnice se osamostatnila v čele historického pořadí mistryň republiky. Jako jediná má čtyři prvenství, třikrát triumfovaly Mikulášková a Nash, která tentokrát dala přednost přípravě v zámoří na světový šampionát.

Nosková se ocitla na zemi dokonce dvakrát, i proto byla se stříbrem spokojená. "Umístění na bedně se cení. Kdybych na ní nebyla, tak jsem určitě zklamaná," prohlásila Nosková. "Nikdy jsem s Pavlou celý závod neobjela. Dnes se to povedlo, ten pád v posledním kole mě hodně mrzí. Spadla jsem už v předposledním, kdy mi to dvakrát podklouzlo, ale to jsem si Pavlu dojela. Ale pak v místě, kde se vjíždí podruhé do depa, jsem zajela do závěje. A tam už je do cíle kousek, takže s tím už se nedalo nic dělat," uvedla Nosková. Třetí Šafářová zaostala za vítězkou již o více než tři minuty.