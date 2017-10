Praha - Slávistický fotbalista Jan Bořil vzal oba inkasované góly při porážce 1:2 s Libercem na sebe. Nejprve neuhlídal v 35. minutě Romana Potočného a poté v druhé půli po jeho ruce Slovan z penalty zvýšil. Červenobílí utrpěli první ligovou porážku po 36 zápasech a na vedoucí Plzeň ztrácejí po jedenácti kolech už jedenáct bodů, ale šestadvacetiletý krajní obránce boj o obhajobu titulu nevzdává.

"Prohráli jsme po dlouhé době, to se prostě ve fotbale stává. Jednou jste nahoře, jednou dole. Prostě se to stalo, víme, že jsme dneska neodehráli zrovna super zápas. Myslím, že do dalších zápasů se poučíme," řekl novinářům Bořil.

"Připravovali jsme se jako na každý zápas. Měli jsme dost šancí, abychom dali gól. To jsme nevyužili a po mých hrubkách jsme inkasovali. Prostě dva góly jdou za mnou. Dvě hrubky a oni je potrestali," dodal Bořil.

Reprezentační obránce byl smutným hrdinou utkání. V 35. minutě nezabránil gólové hlavičce Potočného po centru. "Myslím, že jsme rozehráli balon od gólmana. Mohli jsme to dát nahoru, už jsem běžel nahoru, že dají třeba diagonální pas. Jenže přišla ztráta, Liberec to dal na jeden dotek, centr a už jsem hráče nezachytil. Moje chyba, že jsem ho neuhlídal," uvedl Bořil.

V 72. minutě pak zastavil rukou ve vápně přihrávku libereckého Martina Graiciara a Miloš Bosančič z penalty zvýšil. "Byla to ruka, šel jsem do skluzu, chtěl jsem to trefit nohou nebo tělem. Že to byla ruka, to byla náhoda. I kdybych stál, za mnou byl stejně hráč a mohl to uklízet do prázdné branky," uvedl Bořil.

Slavia doma v lize prohrála téměř na den přesně po dvou letech a její ztráta na vedoucí Plzeň je už hrozivých jedenáct bodů. "Ještě je o co hrát. Před rokem s námi taky nikdo nepočítal a vyhráli jsme titul. Takže my určitě nechceme říkat, že na to nemáme, nebo že na to prdíme. Naopak. Ještě bude další půlka sezony a není nikde napsáno, že Plzeň bude vyhrávat každý zápas," dodal Bořil.