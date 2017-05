Praha - Prezident Miloš Zeman podle bookmakerů sázkových společností přijme demisi vlády. Na tuto možnost vypsali kurzy v rozmezí 1,1:1 až 1,2:1. Úřednickou vládu však nesestaví (4:1 až 5:1), předčasné volby spíše nebudou. Podle Tipsportu a Chance bude předsedou vlády Andrej Babiš (ANO, 2,7:1), bookmakeři Fortuny dávají největší šance nynějšímu premiérovi Bohuslavu Sobotkovi (ČSSD, 2,75:1).

"Ačkoliv to ještě včera navečer vypadalo, že staronovým premiérem zůstane i přes podanou demisi vlády Bohuslav Sobotka s kurzem 2:1, je předseda ČSSD v důsledku aktuálního vývoje již na druhém místě. Sázkaři se totiž výrazně přiklánějí k variantě, že vládu na pár měsíců do podzimních parlamentních voleb povede největší Sobotkův rival Andrej Babiš s kurzem 2,7:1," sdělil ČTK mluvčí Tipsportu Václav Sochor. Sobotka má v Tipsportu aktuálně kurz 4:1, na Babiše se dotahuje předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek s kurzem 3:1. Šance předsedů KSČM Vojtěcha Filipa (50:1), ODS Petra Fialy a TOP 09 Miroslava Kalouska (oba 100:1) je podle bookmakerů minimální.

Volby jsou zatím vypsány na 20. až 21. října. Na to, že budou předčasné volby, má Tipsport kurz 5,5:1, Fortuna 8:1. "Bookmakeři nepočítají ani s předčasnými volbami, ani s úřednickou vládou," uvedl mluvčí Fortuny Petr Šrain. Na možnost, že by se do vlády dostali komunisté, vypsal Tipsport kurz 10:1.

Premiér Sobotka v úterý odpoledne oznámil svůj úmysl podat do konce týdne demisi kabinetu. Důvodem je nespokojenost předsedy vlády s Babišem a s jeho vysvětlením nejasností kolem podnikání. Sobotka zmínil jako jednu z možností pokračování vlády s nynějšími partnery, ale bez Babiše coby ministra financí. Babiš by za nejlepší řešení považoval, aby vláda dovládla v demisi do řádných parlamentních voleb. Jeho hnutí ANO v úterý Sobotkův krok kritizovalo. Šéf KDU-ČSL Pavel Bělobrádek řekl, že vypsání předčasných voleb by bylo nešikovné.