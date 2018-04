Praha - Předčasné volby v Česku podle bookmakerů sázkových kanceláří letos pravděpodobně nebudou. Na jejich konání je vypsán kurz 3,15:1, na to, že do konce roku nebudou, je vypsán kurz 1,3:1. Jednoznačným favoritem na prvního premiéra s důvěrou je Andrej Babiš (ANO) s kurzem 1,01:1. Vyplývá to z vyjádření bookmakerů sázkových kanceláří, které ČTK oslovila.

"Krach jednání o nové vládě mezi zástupci ANO a ČSSD přinesl další období politické nejistoty. Ačkoli mezi často skloňované scénáře patří i možnost vypsání předčasných voleb, naši bookmakeři tomuto vývoji příliš nevěří," uvedla mluvčí Chance Markéta Světlíková. "Jediný, komu by předčasné volby hrály do karet, je Andrej Babiš, ale ten nemá ve Sněmovně potřebných 120 hlasů. Ostatní politické strany nemají na volby ani pozici, ani peníze, takže se do rozpouštění dolní komory zrovna nepohrnou," dodala.

Podle mluvčího Tipsportu Jiřího Hadravy klienti zatím na možnost předčasných voleb vsadili zhruba milion korun, z toho 75 procent jde na variantu, že vypsány nebudou. "Podle přebíhání vítězné ANO od koaličního čerta k ďáblu by se sice mohlo zdát, že k předčasným volbám všechno směřuje. Jenže prezident Miloš Zeman zatím dává Andreji Babišovi k vyjednávání tolik prostoru a času, že si lze jen těžko představit, že by se předčasné volby letos stihly zrealizovat," doplnil Hadrava.

Na to, že by vláda s důvěrou vznikla do začátku července, bookmakeři Tipsportu a Chance vypsali kurz 2,38:1. Na to, že bude jmenována do začátku června, se dá nyní vsadit v relativně vysokém kurzu 5,62:1.

Podle bookmakerů Fortuny se prvním premiérem s důvěrou stane současný předseda vlády v demisi Babiš. "Navzdory minimálnímu kurzu 1,01:1 na tuto variantu směřuje 50 procent sázek," podotkl mluvčí Fortuny Petr Šrain. Na druhém místě za Babišem následuje s výrazným odstupem ministr zahraničí Martin Stropnický (ANO) s kurzem 17:1. Podle Šraina na něj jde zhruba desetina sázek. Třetí je předseda ODS Petr Fiala s kurzem 35:1. Největším outsiderem z 11 kandidátů, na které se dá sázet, je bývalý předseda TOP 09 Miroslav Kalousek (2000:1).

"Překvapivou variantou je ale navzdory obrovskému kurzu 600:1 komunista Vojtěch Filip. Na to, že bude příštím premiérem s důvěrou právě on, jsme přijali 78.000 korun, což je více než třetina sázek. Pokud by se tak stalo, Fortuna by na těchto sázkách vyplácela přes 42 milionů korun," uvedl Šrain.

V první vládě s důvěrou bude podle bookmakerů Fortuny téměř jistě vítěz podzimních voleb, hnutí ANO (1,12:1). Za velmi pravděpodobnou považují účast ČSSD (1,4:1). Následují ODS (5:1) a KDU-ČSL (6:1). Nejméně pravděpodobní jsou ministři z TOP 09 (165:1).

"O tom, že v příští vládě s důvěrou bude ANO, sázkaři nepochybují. V kontextu nadějných jednání posledních týdnů 90 procent sázkařů tipovalo i účast ČSSD. S ohledem na krach těchto dialogů je pro 80 procent sázkařů pravděpodobná přímá vládní účast KSČM. V případě SPD v uzavření dohody věří 65 procent sázkařů, u KDU-ČSL a Pirátů je to zhruba 55 procent a u ODS 40 procent," dodal Šrain.