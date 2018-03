Damašek - Bombardování východní Ghúty si za uplynulých 13 dní vyžádalo životy 674 civilistů. Podle webu televize Al-Džazíra o tom dnes informovala Syrská civilní obrana, což je dobrovolnická organizace, jejímž příslušníkům se říká Bílé přilby. Syrský prezident Bašár Asad zahájil leteckou ofenzivu na povstalci a radikály ovládanou východní Ghútu 18. února. Enkláva na okraji metropole Damašku je v obležení vlády od roku 2013 a žije tam asi 400.000 lidí, kteří akutně potřebují humanitární a lékařskou pomoc. Ta se jim však zatím nedostává navzdory tomu, že by v oblasti mělo za tímto účelem na žádost Asadova spojence Ruska každý den po dobu pěti hodin platit příměří.

Bombardování si vyžádalo hlasitou kritiku mezinárodního společenství a Rada bezpečnosti OSN v reakci na něj minulou sobotu schválila rezoluci, podle níž by mělo napříč Sýrií platit 30denní příměří. To však uvedeno v praxi nebylo. Rusko nakonec vyhlásilo, že bude ve východní Ghútě od úterý každý den platit příměří po dobu pěti hodin za účelem evakuace a pomoci civilistům. I tento klid zbraní je však soustavně porušován a humanitární organizace zdůrazňují, že omezené časové okno na pomoc civilistům nestačí. Žádný humanitární konvoj se od vyhlášení příměří do oblasti nedostal, ale podle ruské agentury RIA Novosti byly v noci na dnešek z regionu evakuovány dvě děti.

Od vyhlášení příměří v sobotu přišlo v enklávě o život 103 lidí včetně 22 dětí a 43 žen, uvedl Mahmúd Adam ze Syrské civilní obrany. "Syrské a ruské letouny nadále systematicky bombardují obydlené oblasti ve východní Ghútě," dodal.

Místní obyvatelé se k humanitárním koridorům navržených Ruskem staví skepticky a uvádí, že nemají žádnou záruku bezpečné evakuace. "Lidé ve východní Ghútě informaci o humanitárních koridorech neberou vážně, protože ztratili veškerou důvěru v syrskou vládu hlavně kvůli tomu, že ostřelování pokračuje a Rusové i režim nedokazují, že chtějí civilisty chránit před válkou," řekl aktivista Abdalmalik Abúd.

V důsledku bombardování se mnoho obyvatel východní Ghúty schovává v podzemních úkrytech. Abú Anas uvedl, že jeho rodina se přesunula do města Dúmá poté, co byl jejich dům zasažen při náletech. "Ubytovny, kde žijeme jsou přeplněné a chybí tady základní věci," uvedl Anas. "Nejsou tu zásoby jídla a vody, většina lidí nemá ani náhradní oblečení," dodal.