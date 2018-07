Washington/Moskva - Bezpečnostní poradce Bílého domu John Bolton ve čtvrtek prostřednictvím svého ruského protějšku odeslal ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi oficiální pozvání k návštěvě Spojených států. Napsala to dnes agentura Reuters, která se odvolává na informaci od amerických vládních činitelů. Datum nebylo upřesněno, americká média ale nevylučují, že nový summit prezidenta Donalda Trumpa a jeho ruského partnera by se mohl uskutečnit během zářijové schůze Valného shromáždění OSN. Podle agentury AP by se státníci měli sejít v Bílém domě. Ruský velvyslanec v USA Anatolij Antonov neví o tom, že by Trump pozval Putina k podzimní návštěvě Spojených států. Rusko je ale podle něj připraveno o novém summitu diskutovat.

Trump se o možné druhé oficiální schůzce s ruským prezidentem zmínil ve čtvrtečním tweetu a týž den podle mluvčí Bílého domu Sarah Sandersové pověřil Boltona, aby pozvání připravil. První oficiální summit Trump-Putin se konal v pondělí v Helsinkách.

"Summit s Ruskem byl velký úspěch s výjimkou prolhaných zpravodajských médií, skutečných nepřátel lidu," napsal americký prezident na twitteru. "Těším se na druhou schůzku, abychom mohli naplňovat mnohé z dohodnutých věcí, včetně zastavení terorismu, bezpečnosti pro Izrael, jaderného nešíření, kybernetických útoků, obchodu, Ukrajiny, míru na Blízkém východě, Severní Koreje a dalších. Otázek kolem těchto problémů je mnoho, některé jsou snadné, jiné těžké. Ale VŠECHNY lze vyřešit!" napsal prezident.

Podle Sandersové se o Putinově návštěvě ve Spojených státech už jedná. Hlavní Putinův zahraničně politický poradce Jurij Ušakov nicméně ve čtvrtek ještě před překvapivým oznámením Bílého domu novinářům řekl, že Moskva s Washingtonem zatím možnost nové schůzky prezidentů neprojednává.

Putin podle agentury TASS ve čtvrtek svolal schůzi své bezpečnostní rady, která debatovala o výsledcích helsinského summitu. Ze zprávy agentury Reuters vyplývá, že právě šéf bezpečnostní rady Nikolaj Patrušev měl pozvání adresované Putinovi od Boltona obdržet. V oficiální zprávě o schůzi ruské bezpečnostní rady se ale o druhém summitu nic nepraví.

Podle agentury AP zpráva o další možné rusko-americké vrcholné schůzce mnohé americké činitele zaskočila, a to i vedoucí představitele zpravodajských služeb. Jejich ředitel Dan Coates ve čtvrtek na bezpečnostní poradě v Aspenu ve státě Colorado nechtěl zprávě uvěřit. "Řekněte to ještě jednou," požádal moderátorku konference, která informaci o druhém summitu delegátům sdělila. "OK, tak to tedy bude něco," poznamenal Coates. Jeho slova dnes zaznamenala prakticky všechna americká média.

Server Politico připomíná, že Trump poprvé promluvil o pozvání Putina do USA letos v březnu během telefonického rozhovoru s kremelským vůdcem. Putin Spojené státy naposledy oficiálně navštívil v červenci 2007, kdy byl hostem v rodinném sídle prezidenta George Bushe mladšího. Oficiální návštěvy ruských prezidentů v USA nejsou obvyklé; zatím poslední vykonal tehdejší prezident Dmitrij Medveděv v červnu 2010.

"Oznámení (o druhém summitu) přichází ve chvíli, kdy se Bílý dům už třetí den snaží vysvětlit prohlášení Trumpa učiněná po helsinské schůzce," napsal dnes list The New York Times. "Ve vládě se šíří nejistota, zda Trump dosáhl s Putinem dohody o Sýrii nebo Ukrajině, v temnotách tápe armáda i diplomatický sbor," uvedl list.

Antonov: Rusko je připraveno diskutovat o novém summitu s USA

Ruský velvyslanec v USA Anatolij Antonov neví o tom, že by prezident USA Donald Trump pozval ruského prezidenta Vladimira Putina k podzimní návštěvě Spojených států. Antonov to dnes řekl na mezinárodní konferenci v Moskvě. Rusko je ale podle něj připraveno o novém summitu diskutovat.

O pozvání adresovaném Putinovi hovořila ve čtvrtek mluvčí Bílého domu Sarah Sandersová a na twitteru se o možném summitu zmínil i Trump. Ruské vedení na pozvání zatím nijak nereagovalo, zatímco média spekulují, že vrcholná schůzka se může uskutečnit v září při příležitosti schůze Valného shromáždění OSN.

Nejistota podle ruských médií zatím panuje i ohledně dalších rusko-amerických styků, jejichž novou etapu mělo podle amerického prezidenta jeho helsinské setkání s Putinem zahájit. Ruský parlament se podle agentury Interfax připravuje na návštěvu amerických kongresmanů, která by měla navázat na cestu několika konzervativních amerických poslanců v Rusku z počátku července.

Šéf zahraničního výboru horní komory ruského parlamentu Konstantin Kosačov dnes prohlásil, že návštěva amerických poslanců by se mohla uskutečnit letos v první polovině srpna. Antonov ale novinářům řekl, že poslanci do Ruska jen sotva přijedou před volbami do Kongresu, které se uskuteční letos v listopadu.

Nedávná návštěva kongresmanů, kteří sympatizují s Trumpovým politickým programem, měla podle Moskvy otevřít novou etapu parlamentních kontaktů, dlouhodobě zatížených krymskou krizí a údajným ruským vměšováním do amerických voleb. Putin se oproti očekávání s americkou delegací nesetkal.