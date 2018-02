Kingston - Legendární sprinter Usain Bolt pokračuje v přípravách na fotbalovou kariéru. Před březnovými testy v bundesligové Borussii Dortmund začal trénovat v jamajském klubu Harbour View. Světový rekordman na stovce i dvoustovce se chce ukázat jako střední útočník, i když si původně dělal zálusk na pozici křídla.

Fotbalisty Harbour View trénuje někdejší jamajský reprezentant Ricardo 'Bibi' Gardner. "Pomůže mi, abych se dostal do formy. Od té doby, co jsem skončil, jsem tolik práce nedělal," uvedl Bolt na webu jamajského listu The Star.

Mimo jiné od tohoto kouče dostal jednatřicetiletý Bolt radu, že pro hrot má lepší dispozice. "Měl jsem v úmyslu hrát na křídle, ale když jsem mluvil s Bibim a dalšími trenéry, řekli mi, že s mou výškou a rychlostí si lépe povedu na středu. To je fuk, pokud budu v dobrém týmu," vyprávěl osminásobný olympijský šampion.

Věří, že se může v profesionálním fotbale prosadit a také získat trofeje. "Když se správně připravím, nemám v hlavě žádné pochybnosti. Vždycky si věřím. Nedělám nic, v čem bych si nevěřil," prohlásil. V jamajském klubu chce zapracovat na práci s míčem.