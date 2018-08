Bývalý sprinter Usain Bolt dnes dorazil do Austrálie, kde se pokusí splnit si sen a získat angažmá ve fotbalovém klubu Central Coast Mariners.

Bývalý sprinter Usain Bolt dnes dorazil do Austrálie, kde se pokusí splnit si sen a získat angažmá ve fotbalovém klubu Central Coast Mariners. ČTK/AP/Rick Rycroft

Sydney - Bývalý sprinter Usain Bolt dnes dorazil do Austrálie, kde se pokusí splnit si sen a získat angažmá ve fotbalovém klubu. V týmu Central Coast Mariners absolvuje populární Jamajčan první trénink v úterý v den svých 32. narozenin a věří, že se mu do říjnového začátku sezony podaří klub přesvědčit k uzavření smlouvy.

"Jsem tu, abych ukázal, co umím. Vím, čeho jsem schopen, a tohle je pro mě příležitost," řekl Bolt s klubovou šálou kolem krku davu novinářů na letišti v Sydney. "Vždycky dělám všechno naplno a ukážu světu, na co mám," dodal a vyloučil, že jeho snaha o profesionální fotbalovou kariéru je jen marketinkový tah. "Myslím to vážně. A jsem Mariners vděčný, že mi tu šanci dají. Těším se, že teď budu moci říkat Austrálii domov," konstatoval.

Osminásobný olympijský vítěz a světový rekordman na 100 a 200 metrů měl původně absolvovat v Austrálii jen šestitýdenní zkoušku. Klub ale jeho působení časově neomezil a dá mu tolik prostoru, kolik bude možné.

Bolt už dříve trénoval v Borussii Dortmund, norském ligovém týmu Strömsgodset i v Jižní Africe. V Austrálii si nyní vybral malý klub z města Gosford položeného 75 kilometrů severně od Sydney, který v roce 2012 získal mistrovský titul.

Klubový šéf Shaun Mielekamp už dříve prohlásil, že Bolt nebude mít žádné úlevy a privilegia. "Sám to tak chtěl taky," podotkl Mielekamp. K některým úpravám podmínek přípravy ale kvůli Boltovi přece jen dojde. Vzhledem k očekávanému zájmu fanoušků bude kádr trénovat na větším tréninkovém hřišti a budou zpřísněna bezpečnostní opatření.