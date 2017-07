Ostrava - Usain Bolt zůstal na Zlaté tretře neporažen. Při svém posledním startu v Ostravě v kariéře vyhrál závod na 100 metrů za 10,06 sekundy. Byla to devátá účast fenomenálního světového rekordmana z Jamajky před ostravským publikem a ani tentokrát nenašel přemožitele.

Osminásobný olympijský vítěz ani při druhém startu v sezoně nepokořil desetisekundovou hranici, jeho maximem zůstává výkon 10,03. Před vyprodaným hledištěm Městského stadionu ve Vítkovicích v mírném protivětru do posledních metrů bojoval o vítězství s Kubáncem Yunierem Pérezem a porazil jej o tři setiny.

Pak už si jen užíval ovace publika a zopakoval, že do Ostravy jezdil moc rád. "Užil jsem si to i tentokrát. Měl jsem trochu problémy se zraněním, proto výsledný čas není úplně dobrý. Ale to není důležité, já jsem si závod moc užil," řekl při rozhovoru na ploše.

Bolt byl v posledních letech symbolem Zlaté tretry. Počet jeho účastí mohl být ještě vyšší, kdyby se z výkonnostních důvodů a kvůli tréninkovému manku na poslední chvíli neomluvil v letech 2013 a 2014.

Čeští fanoušci ho vzali za svého a pro rozlučku s vítkovickým stadionem mu připravili jedinečnou kulisu. Stovku sledovalo publikum vestoje, v hledišti byly k vidění jamajské vlajky, po závodě vyprovázeli fanoušci světového rekordmana skandovaným potleskem.

Atmosféru si osminásobný olympijský šampion vychutnával. "Čekal jsem, že mi fanoušci projeví lásku, ale bylo to mnohem víc, než jsem čekal," řekl. Diváci ho bouřlivě přivítali už při slavnostním zahájení mítinku. Bolt se jim chtěl odvděčit. "Po závodě to byly smíšené pocity, protože jsem věděl, že to nebyl perfektní závod," svěřil se jamajský sprinter.

Po rozhovoru na ploše se na jižní tribuně objevilo děkovné choreo, které pořadatelé připravili jako překvapení. Na Boltovu počest zazněla jamajská hymna a nebe nad stadionem tentokrát místo blesků rozzářil ohňostroj. S takovým ceremoniálem třicetiletý Jamajčan nepočítal. "Bylo to překvapení. Opravdu jsem za to vděčný," řekl.

Pak si zatančil na píseň Simple the Best, políbil tartan na cílové šachovnici páté dráhy, která v Ostravě nově ponese jeho jméno, a vydal se na čestné kolo. Bezmála hodinu rozdával podpisy fanouškům, kteří čekali u bariéry, aby se mohli naposledy pozdravit s jamajskou hvězdou. "Nemám představu, kolik těch podpisů a selfie bylo," poznamenal Bolt.

Zlatá tretra vstupuje do nové éry. Před příštím ročníkem se už nebude netrpělivě čekat, zda Bolt do Ostravy zavítá i tentokrát.

Jamajská hvězda se nyní chystá navštívit lékaře, aby s ním zkonzultoval problémy vycházející od zad. Chce se ujistit, že může pokračovat v tréninku. "Cítím to trochu stažené, ale nezranil jsem se a to je klíčová věc. Takže by to nemělo být nic vážného a měl bych být v pohodě," řekl sprinter.

Jeho dalším závodem by měl být 21. července mítink Diamantové ligy v Monaku. Celou světovou atletiku čeká loučení s Boltem v srpnu na mistrovství světa v Londýně. Finále stovky je na programu 5. srpna. K němu Bolt směřuje veškeré své letošní snažení. "Pro mě je zásadní dostat se do skvělé formy, na to se soustředím," dodal jedenáctinásobný mistr světa.