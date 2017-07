Ostrava - Usain Bolt při svém posledním startu na Zlaté tretře v kariéře vyhrál závod na 100 metrů v čase 10,06 sekundy. Ani při deváté účasti v Ostravě fenomenální světový rekordman z Jamajky nenašel přemožitele. O jediné české vítězství v 56. ročníku mítinku IAAF World Challenge se postaral koulař Tomáš Staněk, Jakub Holuša byl druhý na nemistrovském kilometru před Filipem Sasínkem a třetí místo vybojoval také oštěpař Jakub Vadlejch.

Na jiné netradiční trati 300 metrů zaběhl Wayde Van Niekerk historické světové maximum 30,81, Pavel Maslák na čtvrtém místě jako první Čech zlomil hranici 32 sekund (31,80).

Osminásobný olympijský vítěz Bolt sice ani při druhém startu v sezoně nepokořil desetisekundovou mez a jeho maximem zůstává výkon 10,03, ale před vyprodaným hledištěm Městského stadionu ve Vítkovicích si rozlučku užil. Vítězství vybojoval v mírném protivětru o tři setiny před Kubáncem Yunierem Pérezem a pak už si jen vychutnal ovace obecenstva včetně chorea s pozdravem, který mu připravili diváci na protilehlé tribuně.

"Do Ostravy jsem jezdil moc rád. Užil jsem si to i tentokrát. Měl jsem trochu problémy se zraněním, proto výsledný čas není úplně dobrý. Ale to není důležité, já jsem si závod moc užil," řekl.

Koulař Staněk potvrdil roli favorita. Český rekordman a první muž letošních evropských tabulek vyhrál výkonem 21,63 metru a zaostal jen o 14 centimetrů za dosavadním maximem ostravského mítinku, které drží od roku 2007 Američan Reese Hoffa.

Halový vicemistr Evropy Staněk, který na začátku června jako první Čech o centimetr překonal 22 metrů, předvedl vítězný pokus v páté sérii, kdy sesadil z čela pořadí Poláka Michala Haratyka (21,35). "Dneska se mi trochu klepaly nohy. Vůbec jsem nevěděl, co se s nima děje. Možná ten kotel, co tady diváci udělali, mě trošku rozklepal. Taky hlava, protože jsem strašně chtěl vyhrát," řekl Staněk. "Ale i tak myslím, že jsem převedl hodně solidní pokus, a od toho rekordu mítinku jsem tak daleko nebyl," dodal.

Van Niekerk podruhé během roku vymazal z čela historických tabulek legendárního Michaela Johnsona. Vloni se mu to senzačně povedlo v olympijském finále na čtvrtce časem 43,03. Historické maximum na třístovce vylepšil po 17 letech a z rekordní listiny Zlaté tretry vymazal Usaina Bolta, který tu před sedmi lety zaběhl čas 30,97.

"Jsem poctěn, že jsem se mohl malým dílem zapsat do historie. Teď musím odpočívat a pak se, doufám, budu malými krůčky zase zlepšovat," řekl Van Niekerk.

Holuša v závěru závodu na 1000 metrů mocně finišoval, ale nakonec časem 2:18,60 prohrál s Nicholasem Kipkoechem o devět setin. Loňský vítěz patnáctistovky Sasínek si vylepšil osobní rekord na 2:19,03 a téměř o půl sekundy za sebou nechal čtvrtého Davida Rudishu. Světový rekordman z osmisetmetrové trati na kilometru debutoval a v závěru odpadl.

"Škoda, že se toho tak (Rudisha) bál, protože to mohl rozběhnout ještě rychleji. Zase by asi ještě o to víc zkapal. Je to velký skalp. Říkal jsem si, já běžím těsně za ním, uvidíme, co se stane," řekl Holuša postěžoval si na náročný program posledních dnů. "Dneska už to není nejideálnější. Já toho mám taky dost. Ty nohy už nešly lehce dneska," konstatoval.

Oštěpařský duel národů měl obrovskou kvalitu a navrch v něm měli Němci. Vadlejchovi na lepší umístění nestačil ani výkon 86,43, předčili jej Johannes Vetter (87,88) a Thomas Röhler, který dvakrát přehodil 91 metrů a zvítězil druhým nejlepším hodem sezony 91,53. Všechny platné pokusy poslal za 87 metrů.

Vetter potvrdil druhé místo v letošních tabulkách a Vadlejch zase nebývalou vyrovnanost. Jeho nejkratší měřený hod měřil 84,81, další čtyři poslal za 85. letos nejdál hodil 87,95. "Jsem na tom skvěle, proto ta stabilita. Ale vždycky k tomu delšímu hodu chybí to trefení, taková ta lehkost. A tu jsem dneska úplně neměl. Házel jsem trošku hůř technicky," řekl Vadlejch.

Ostatní Češi si vylepšili letošní maxima - Jaroslav Jílek na 82,74, Vítězslav Veselý (82,16) a Petr Frydrych (80,61) poprvé v sezoně přehodili osmdesátku.

Etiopská běžkyně Gudaf Tsegayová vylepšila třináct let starý rekord mítinku na patnáctistovce časem 4:00,96. Nejlepší výkon v historii ostravských závodů předvedl i americký trojskokan Christian Taylor. Vlastní předloňské maximum vylepšil lídr aktuálních tabulek o pět centimetrů na 17,57.

Roli favorita potvrdil také britský vytrvalec Mo Farah, který vyhrál svoji poslední desítku před mistrovstvím světa a před přechodem na silniční závody.

Muži:

100 m (vítr -0,3 m/s): 1. Bolt (Jam.) 10,06, 2. Pérez (Kuba) 10,09, 3. Harvey (Tur.) 10,26, ...6. Veleba 10,44, 7. Stromšík (oba ČR) 10,49.

300 m: 1. Van Niekerk (JAR) 30,81 - nejlepší světový výkon, 2. Makwala (Botsw.) 31,44, 3. Munyai (JAR) 31,61, 4. Maslák 31,80 - nejlepší český výkon, ...8. Šorm (oba ČR) 32,50.

1000 m: 1. Kipkoech (Keňa) 2:18,51, 2. Holuša 2:18,60, 3. Sasínek 2:19,03, ...6. Friš (všichni ČR) 2:20,05.

10.000 m: 1. Farah (Brit.) 27:12,09, 2. Kimeli (Keňa) 27:14,43, 3. Toroitich (Ug.) 28:02,23.

110 m př. (vítr +0,6 m/s): 1. Darien (Fr.) 13,09, 2. Baji (Maď.) 13,23, 3. Trajkovic (Kypr) 13,34.

3000 m př.: 1. Kigen (Keňa) 8:11,54, 2. Wale 8:13,16, 3. Amare (oba Et.) 8:13,39, ...11. Olejníček (ČR) 9:18,34.

Trojskok: 1. Taylor (USA) 17,57, 2. Doris (Guyana) 16,80, 3. Misans (Lot.) 16,74.

Výška: 1. Bednarek (Pol.) 232, 2. Ivanov (Bulh.) 230, 3. Ghazal (Sýrie) a Wilson (Bahamy) oba 227, ...10. Bába (ČR) 220.

Koule: 1. Staněk (ČR) 21,63, 2. Haratyk (Pol.) 21,34, 3. Žunič (Chorv.) 20,76, ...6. Prášil (ČR) 20,09.

Oštěp: 1. Röhler 91,53, 2. Vetter (oba Něm.) 87,88, 3. Vadlejch 86,43, ...5. Jílek 82,74, 6. Veselý 82,16, 7. Frydrych (všichni ČR) 80,61.

Ženy:

200 m (+1,2): 1. Ta Louová (Pobř. slon.) 22,44, 2. Conleyová (JAR) 23,03, 3. Garcíaová (Šp.) 23,17, 4. Pírková 23,30, 5. Procházková 23,72, 6. Bendová (všechny ČR) 23,75.

1500 m: 1. Tsegayová (Et.) 4:00,96, 2. Arrafiová (Mar.) 4:03,34, 3. Buckmanová (Austr.) 4:06,30, ...7. Vrzalová 4:09,18, 8. Mäki (obě ČR) 4:26,19.

100 m př. (+1,0): 1. Dutkiewiczová (Něm.) 12,72, 2. Steenkampová (JAR) 12,99, 3. Ploticynová (Ukr.) 13,02, ...7. Koudelová 13,32, 8. Cachová (obě ČR) 13,59.

Tyč: 1. Sidorovová (Rus.) 470, 2. Newmanová (Kan.) 465, 3. Peinadová (Ven.) 455, ...5. Maláčová 450, 6. Ptáčníková 440, 8. Švábíková (všechny ČR) 420.