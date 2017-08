Londýn - Scénář jako z amerického filmu se nenaplnil, Usain Bolt poslední individuální stovku kariéry na mistrovství světa nevyhrál. I když ho porazili Američané Justin Gatlin a Christian Coleman, jamajský světový rekordman nelituje, že po loňské vítězné olympiádě ještě rok pokračoval. Bronzová medaile ale také nic nezměnila na jeho odchodu.

Ani na dvoustovce, na které by měl jako obhájce titulu zaručený start, v Londýně štěstí nezkusí. "Asi by to bylo ještě horší. Nejsem ve formě, abych běžel 200 metrů. Jak jste mohli vidět, start je špatný. Jsem si jistý, že posledních padesát metrů by bylo špatných taky," uvedl Bolt na tiskové konferenci, která začala několik desítek minut po doběhu stovky.

V té době už měl jamajský sprinter za sebou řadu rozhovorů před objektivy televizních kamer a diktafony novinářů, v nichž znovu a znovu opakoval, jak ho nevydařený start připravil o šanci na úspěch. Z míry ho vyvedla jen otázka, zda horší časy v průběhu sezony i na mistrovství světa nemají nějakou souvislost s přísnějšími dopingovými kontrolami. "Cooo?" tázal se na oplátku nevěřícně.

Připomněl, jak on sám i jeho soupeři opakovaně dokazují svou čistotu a že někdy kvůli zdravotním problémům a dalším okolnostem prostě nejsou výkony takové, jak by si sami sprinteři přáli.

Vítězný Gatlin se ale v očích fanoušků a některých médií stínu své dopingové minulosti nezbavil. Londýnské atletické publikum je pověstné tím, že fandí všem. Tedy téměř všem, s výjimkou Gatlina, kterého vítalo hlasitým bučením. Pětatřicetiletý Američan nechápe, proč je považován za zlého muže současné atletiky. "Mluvil jsem snad někdy o někom špatně? Se všemi si podávám ruku, přeju jim hodně štěstí. Snažím se inspirovat mladé atlety," vykládal.

Jeho souboje s Boltem bývají popisovány jako souboje dobra a zla. Oba sprinteři ale měli i po sobotním závodě daleko k vystupování profesionálních boxerů, kteří se mají zanedlouho utkat v ringu. Vzájemně si projevovali velký respekt. Pro Gatlina byl Bolt inspirací a motorem. "Pomohl mi naučit se, jak být lepší atlet. Být silnější člověk," řekl. Jamajčan nepochybuje o tom, že má Gatlin plné právo na uznání. "Je to jeden z nejlepších soupeřů, proti kterým jsem závodil," složil mu poklonu.

Zatímco Gatlin uvažuje, zda dokáže splnit přání svého syna a pokračovat až do olympijských her v Tokiu 2020, Bolt se těší na konec života vrcholového sportovce. "Budu žít normálně. Nebudu trénovat, budu si dělat, co budu chtít. Je to pro mě vzrušující. Budu moct cestovat, kam budu chtít. Nevím, kam se moje kariéra bude ubírat, co budu dělat, ale těším se na to," řekl.

Nelituje, že neskončil už loni jako olympijský šampion. "Udělal jsem to kvůli fanouškům, kteří chtěli, abych absolvoval ještě jednu sezonu. Rozhodně jsem zklamaný, každý je zklamaný, když nevyhraje, ale vydal jsem ze sebe všechno," prohlásil.

Neuvažuje o tom, že by po sobotním bronzu zkoušel štěstí v dalších letech. "Udělal jsem pro svůj sport i pro sebe, co jsem mohl. Je čas jít," dodal světový rekordman, osminásobný olympijský šampion a jedenáctinásobný mistr světa.