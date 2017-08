Londýn - Usain Bolt určitě ani ve snu netušil, že svou kariéru zakončí s tváří zkřivenou bolestí v závodě, který nedokončí. Když v sobotu v polovině posledního sprinterského úseku začal kulhat a pak padl na zem s hlavou v dlaních, vyprodaný Olympijský stadion strnul. Jamajský sprinter ale odmítl invalidní vozík, s nímž přispěchali pořadatelé, do cíle došel spolu se svými štafetovými spolubojovníky a cestou se jim omlouval, že pokazil závod. Stadion odměnil kulhajícího krále potleskem.

Zatímco britské kvarteto slavilo nečekané zlato, Bolt se těžce sbíral ze země. Ale velký bavič tribun na kolečkovém křesle svou kariéru s devatenácti zlatými medailemi z mistrovství světa a olympijských her končit nechtěl. V oficiálním zápise sice navždy bude, že Jamajka štafetu v Londýně nedokončila, ale světový rekordman, podpírán dalšími členy štafety do cíle dorazil.

Už cestou prý myslel hlavně na to, že ostatním zkazil závod. "Pořád se nám omlouval, ale řekli jsme mu, že k tomu není důvod. Zranění ke sportu patří," řekl Julian Forte, který běžel druhý úsek. "Prostě se to stalo. Jméno Usain Bolt to přežije," dodal zlatý překážkář Omar McLeod, který strašně moc toužil běžet s jamajskou legendou štafetu a v sobotu skutečně nastoupil na prvním úseku.

Podle lékaře jamajské výpravy Kevina Jonese byla příčinou Boltových problémů křeč v levém stehenním svalu, což mohlo způsobit nedostatečné zahřátí před závodem. Další člen štafety Yohan Blake to nepřímo potvrdil. "Čtyřicet minut jsme museli čekat, než skončily dva medailové ceremoniály. Drželi nás tam strašně dlouho. Rozcvičovali jsme se a čekali. Pak jsme se znovu rozcvičovali a znovu čekali," zlobil se Blake.

"Vidět odcházet skutečnou legendu takhle, to bolí," dodal Boltův souputník, který s ním ve štafetě třikrát slavil zlato a na MS v Tegu v roce 2011 za něj zaskočil, když Bolta vyřadil předčasný start.

Manažer jamajského týmu Ian Forbes ocenil, že Bolt i do svého posledního startu dal všechno. "Teprve podrobné lékařské vyšetření ukáže, co se mu stalo. Vzhledem k tomu, že odešel po svých, doufám, že to nebude vážné," řekl Forbes. "Víc než noha ho bolí porážka," dodal týmový lékař.

Poklonu odcházejícímu králi složil i jeho největší rival Američan Justin Gatlin. "On je stále nejlepší na světě. Je mi líto, že se zranil. Myslím, že za to může to chladno. Nastal čas loučení a já jsem trochu sentimentální," prohlásil staronový král světového sprintu, který na stovce v Londýně Bolta sesadil z trůnu.