Melbourne - Hvězdný jamajský sprinter Usain Bolt si na exhibiční akci s názvem Nitro Athletics před sedmi tisíci diváků v Melbourne zazávodil nejen spolu se ženami, ale i proti nim. Ve smíšené štafetě na 4x100 metrů dovedl spolu s krajanem Asafou Powellem a Američany Jennou Prandiniovou a Ryanem Wilsonem svůj tým k vítězství.

Osminásobný olympijský vítěz převzal kolík od Powella jako první, a než jej předal Prandiniové, náskok ještě zvýraznil. Kromě trojice mužů měl na druhém úseku za soupeře i Japonku Mariku Naganovou a Australanku Riley Dayovou.

"Byla to legrace, všichni se smáli, všichni si to užili," řekl Bolt, který normálně zahajuje sezonu na dráze až mnohem později. První ročník akce, jíž se v šesti týmech účastní 12 mužů a stejný počet žen, bude příští týden pokračovat dalšími dvěma mítinky. Bolt by se měl představit na obou.