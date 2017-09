Kjóto (Japonsko) - Bývalý sprinter Usain Bolt je přesvědčen, že jeho světové rekordy na stovce a dvoustovce mohou vydržet několik desetiletí. Bolt nejrychlejší časy historie zaběhl v roce 2009 v Berlíně, kde stovku prolétl za 9,58 sekundy a dvojnásobnou trať za 19,19. Mezi atlety nyní nevidí nikoho, kdo by mohl jít v jeho stopách.

Legendární jamajský sprinter ukončil kariéru na mistrovství světa v Londýně. Rozlučka nedopadla podle ideálního scénáře, na stovce Bolt skončil třetí a závěrečný úsek ve finále sprinterské štafety kvůli zranění stehna nedoběhl.

Je přesvědčen, že v čele historických tabulek jeho časy zůstanou dlouho. "Myslím si, že naše éra s Yohanem Blakem, Justinem Gatlinem, Asafou Powellem a všemi těmito chlapci byla tou nejlepší érou atletiky. Pokud by měly být překonány, mělo k tomu dojít v této éře, takže si myslím, že mám minimálně dalších patnáct až dvacet let," řekl při propagačním turné po Japonsku.

Jeho dlouholetý rival a mistr světa z Londýna Justin Gatlin vyjádřil přesvědčení, že se Bolt na dráhu vrátí. To ale osminásobný olympijský vítěz odmítá. "Nemám co dokázat, to je hlavní důvod, proč jsem opustil atletiku. Po tom, co člověk dokáže všechno, co chtěl, není žádný důvod zůstávat," prohlásil jednatřicetiletý Jamajčan.

Jeho odchodem přišla atletika o největší hvězdu, která přitahovala fanoušky skvělými výkony i jedinečným charismatem. Bolt v téhle chvíli nevidí nikoho konkrétního, kdo by mohl jít v jeho stopách. "Je pro mě těžké někoho vybrat. Když chcete být sportovní hvězdou musíte lidem dovolit, aby vás poznali jako člověka, nejen jako atleta," poznamenal.

Jamajka na srpnovém mistrovství světa v Londýně neuspěla, získala jen jednu zlatou medaili. Podle Bolta je na čase, aby se začali prosazovat mladí závodníci. "Nejdůležitější pro Jamajku teď je, jestli to ti mladí chtějí. Jednou z věcí, které jsem se za ty roky naučil, bylo to, že musíte chtít být skvělý. Pokud nechcete být skvělý, tak se to nestane," poznamenal.

Někteří mladí atleti podle něj usínají na vavřínech, jakmile začnou vydělávat peníze. "Spousta z nich se uspokojí s tím, že mají první smlouvu a dostali se do prvního týmu. Pokud jim to stačí, tak máme problém," doplnil.

Stále platí, že by si chtěl vyzkoušet fotbal, ideálně v oblíbeném Manchesteru United. Nic ale ještě není definitivně dohodnuto.