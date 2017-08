Londýn - Legendární jamajský sprinter Usain Bolt má před sebou poslední individuální závod kariéry. Jedenáctinásobný světový šampion se chystá v sobotu večer na mistrovství světa v Londýně loučit se stovkou jako vítěz. Vysněný scénář mu ale bude chtít překazit smečka soupeřů, kteří mají letos zaběhnuté lepší časy.

Bolt letos běžel stovku pod deset sekund jen jednou. Při generálce na MS na mítinku Diamantové ligy v Monaku se časem 9,95 zařadil na dělené sedmé místo světových tabulek. V situaci, kdy na velkou akci nejede jako nejrychlejší sprinter sezony, byl už v minulosti několikrát. Vždy si s tím poradil vítězně. Jedinou porážku v posledních sedmi velkých finále si způsobil sám, když v roce 2011 v Tegu ulil start.

Po příjezdu do Londýna proto jako obvykle sršel sebevědomím. "Víte, že když se ukážu na šampionátu, jsem naprosto sebejistý. Můj trenér je sebevědomý a já jsem připravený jít do toho. Věřím si, stoprocentně," řekl novinářům.

Je přesvědčen, že rozběh a semifinále mu pomohou vyladit formu na finále. Před dvěma lety za sebou velkého rivala Justina Gatlina nechal o jedinou setinu sekundy. Gatlin, který byl za Boltem stříbrný rovněž na OH, bude na startu i tentokrát.

Na rozdíl od šampionátu v Pekingu ale není jediným vyzyvatelem. "Bude to úžasné. Není to jen o mně a Usainovi - nahoru šla spousta mladých atletů. Myslím si, že tím to bude výjimečné," řekl americký šampion, který na mistrovství USA porazil i lídra světových tabulek Christiana Colemana.

Jednadvacetiletý Coleman nadchl v červnu v semifinále amerického univerzitního šampionátu časem 9,82. Při premiéře na mistrovství světa chce získat nejen Boltův skalp. "Je to moje první soutěž na mezinárodní úrovni a mým cílem je odejít s vítězstvím. To je cílem každého," vyprávěl v dějišti šampionátu.

Do formy se letos vrací Jamajčan Yohan Blake, který v roce 2011 využil Boltova selhání a získal titul mistra světa. Jamajský šampionát letos vyhrál za 9,90. Osm regulérních výkonů pod deset sekund má na kontě Jihoafričan Akani Simbine, nejrychleji běžel 9,92.

Na loňské olympiádě v Riu si Bolt vylepšil sezonní maximum o sedm setin. Ještě větší posun se mu podařil na OH 2012 v Londýně a světových šampionátech 2013 a 2015 v Moskvě a Pekingu. Pokud rozběhy a semifinále nepřinesou nic neočekávaného, v sobotním finále se ukáže, zda to dokáže zopakovat i tentokrát.

Bez ohledu na výsledek takřka skončí jedna éra světové atletiky. Definitivní Boltovo loučení by mělo přijít v sobotu 12. srpna při sprinterské štafetě.