Mladá Boleslav - Hokejisté Mladé Boleslavi porazili v 38. kole extraligy pražskou Spartu 3:1 a po více jak měsíci oslavili výhru za tři body. Středočeši ukončili sérii čtyř proher, naplno bodovali poprvé od 3. prosince.

Do první šance zápasu vyslal hostující Hlinka Vránu, ale o hodně nebezpečnější byla až Říčkova dorážka do odkryté branky, kterou pokryl domácí obránce Říha. O chvíli později se ocitl mezi kruhy volný Forman, ale jeho střela minula branku. Sparta byla i nadále lepším celkem a americký brankář Boleslavi Maxwell se měl co ohánět, zatímco z tribun boleslavského stadionu zněl pískot.

Domácí Bruslaři se pořádně do hry dostali až v úvodní přesilovce zápasu, která skončila gólem. Za zády Laca skončila tečovaná střela Emingra, který v Mladé Boleslavi hostuje právě ze Sparty. Pro pětadvacetiletého obránce to navíc byla vůbec první extraligová trefa v sezoně.

Boleslav využila i druhou přesilovku v zápase. Holík si vybruslil od mantinelu a o Piskáčkovu brusli zvýšil na 2:0. Domácích najednou byl plný led a Laco v hostující brance měl hodně práce, aby rozdíl ve skóre udržel pouze dvougólový.

Na druhé straně měl na hokejce snížení Vrána, ale Maxwell mu skvělým přesunem v brankovišti šanci zmařil. Při hře čtyři na čtyři pak v polovině zápasu objel branku Jarůšek, ale puk skončil smolně pro něj pouze na brankové čáře.

Dobrou pozici mezi kruhy měl následně i Rousek, ale trefil Maxwellovu vyrážečku. Hosté se přeci jenom snížení ve druhé třetině dočkali. Minutu před jejím koncem překvapil nahozením zpoza branky gólmana Maxwella Ďaloga, jenž dostal puk za čáru odrazem o brankářovu hokejku. Slovenský bek skóroval poprvé ve svém třetím zápase po nedávném návratu do Sparty.

Hned v úvodu třetí třetiny mohl dát svůj premiérový gól v české extralize Američan Samuels, ale v samostatném úniku na Laca jej hostující brankář vychytal. Třináct minut před koncem předvedl další skvělý zákrok Maxwell - Hlinka po dorážce už zvedal ruce nad hlavu. Sparta to v posledních dvou minutách zkusila bez brankáře, ale výsledkem byl pouze inkasovaný gól do prázdné branky z hole Pavla Musila.

Hlasy trenérů po utkání:

Vladimír Kýhos (Mladá Boleslav): "Po sérii nepříznivých výsledků, jsme věděli, že přijede Sparta, která se zvedla. To se potvrdilo, diváci viděli pěkný hokej. My jsme konečně, i když šťastně, využili dvě přesilovky. Pak jsme ale měli ve druhé třetině přidat ještě další góly. Musíme poděkovat celému týmu za nasazení, ale hlavně Maxwellovi, který nám to dneska vybojoval. Konečně jsme si mohli zařvat v kabině."

Jaroslav Nedvěd (Sparty): "Do zápasu jsme vstoupili aktivně. Sice nemám rád slova jako štěstí a smůla, ale dali jsme si smolné dva vlastní góly, kdy tečujeme brankáři a pak si dáme gól bruslí. Boleslavi pak narostla křídla. Ve třetí třetině jsme opět přidali my, ale z tlaku jsme další gól nedali. Kluci dneska makali, Laco chytal dobře, ale nakonec to nestačilo."

BK Mladá Boleslav - HC Sparta Praha 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Branky a nahrávka: 15. Eminger (Žejdl, P. Musil), 21. P. Holík (Kotvan, Klepiš), 60. P. Musil - 40. Ďaloga. Rozhodčí: Mrkva, Pražák - Lhotský, J. Svoboda. Vyloučení: 3:3. Využití: 2:0. Diváci: 3597.

Mladá Boleslav: Maxwell - J. Hanzlík, Němeček, Eminger, Kotvan, Dlapa, Říha - Orsava, Žejdl, Valský - Klepiš, P. Musil, P. Kousal - Pacovský, P. Holík, Lenc - Volf, Urban, Samuels. Trenéři: Kýhos, Ujčík a Žabka.

Sparta: J. Laco - Piskáček, Švrček, Kalina, Z. Michálek, Ďaloga, T. Pavelka - Kudrna, P. Vrána, Říčka - Forman, Pech, Klimek - Jarůšek, J. Hlinka, Reichenberg - Uher, Černoch, Rousek. Trenéři: F. Výborný, J. Nedvěd a Janeček.