Zlín - Fotbalisté Mladé Boleslavi vyhráli po obratu ve Zlíně 2:1 a čtyři kola před koncem první ligy si upevnili čtvrté místo, které jako poslední zaručuje start v pohárech. Od pátých Teplic, jenž mají o zápas méně, dělí Středočechy pět bodu, jejich dnešní soupeř už na šesté příčce zaostává o sedm bodů.

Všechny góly padly po změně stran. Zlín posunul do vedení v 59. minutě Josef Hnaníček. Boleslav však v závěru utkání otočila v rozmezí šesti minut skóre brankami Lukáše Magery a Douglase Da Silvy. Zlín tak potvrdil, že se mu na domácím trávníku nedaří, když tam z posledních jedenácti zápasů porazil pouze Brno.

Oba soupeři zasáhli v týdnu do semifinále domácího poháru. Trenér Zlína Páník sáhl k jediné změně a na postup brankáře místo Dostála nastoupil Švenger, v poli dal důvěru stejné sestavě, která porazila Slavii a prošla do finále. Boleslavský kouč Svědík oproti prohranému semifinále s druholigovou Opavou vyměnil v základu šest hráčů.

"Ševci" vstoupili do zápasu ve svižném tempu, ale jejich úsilí nevedlo do střeleckých příležitostí a po deseti minutách viditelně polevili. Ani hosté se do šancí nedostávali, pouze v 17. minutě se protáhl mezi domácími obránci Mebrahtu, jehož rána ze dvaceti metrů mířila přímo do náruče brankáře Švengera.

Po změně stran pozvedlo výkon Zlína příchod Vukadinoviče, který v 59. minutě po průniku mezi obránci soupeře našel na levé straně Štípka, po jehož centru Hnaníček přesnou střelou k tyči vstřelil úvodní gól. Hosté mohli vyrovnat vzápětí. Jánoš se po nedorozumění stoperů ocitl zcela sám před brankářem Švengerem, ale v rozhodujícím okamžiku stoupl na míč a upadl.

Po inkasované brance zvýšila Boleslav tlak. V 66. minutě Magerova střela jen těsně minula tyčku a v 71. minutě chytl Švenger z bezprostřední blízkosti střelu Železníka. Na druhé straně se po brejku Vukadinoviče nepodařilo Holíkovi překonat brankáře Vejmolu.

Boleslav zúročila nápor v 76. minutě, kdy si na centr Ljovina za domácí stopery naběhl Magera, jenž hlavou vyrovnal. O šest minut později po další chybě domácích zadáků otočil výsledek Da Silva.

Bohumil Páník (trenér Zlína): "Chtěli jsme navázat na poslední dvě výhry. Moc nás mrzí, že se nám to nepodařilo. Snažili jsme se, ale kvalita soupeře byla asi trochu vyšší. Dali jsme důležitý první gól. Nedokázali jsme však přidat druhý, odskočit a soupeře dorazit i když jsme měli ve druhém poločase brejkového hráče Vukadinoviče. Boleslav udělala výborný tah zařazením Magery, který ovládl vzdušné souboje a rozděloval míče středem. Soupeř se dostal do hry a výškovou převahu potvrdil i druhým gólem. Kdyby dal Holík z vyložené šance na 2:0, tak jsme mohli vyhrát. Soupeř ale také dvakrát zahrozil. My jsme vyhráli v Boleslavi, nyní se to otočilo. Po dnešní prohře je naše šance na získání evropského poháru v lize menší. Ligu nevypustíme s tím, že bychom se soustředili jen na finále poháru. Naším cílem je získat přes čtyřicet bodů. "

Martin Svědík (trenér Mladé Boleslavi): "Od středy jsme potřebovali mužstvo dostat po pohárovém nezdaru do pohody. Psychika nebyla dobrá. První poločas byl z tohoto důvodu opatrný. Přinesl minimum střel a minimum šancí. Ve druhém poločase se inkasovaným gólem otevřela hra. Mohli jsme hned vyrovnat, ale bohužel Jánoš šanci neproměnil. Mužstvo pracovalo dobře, proto se nám podařilo výsledek otočit. Bylo důležité,že jsme udeřili ze vzduchu a dvakrát jsme se prosadili. Klíčem bylo nasazení Magery ve druhém poločase. Nechtěli jsme,aby hrál od začátku, protože měl za sebou těžké pohárové utkání."

26. kolo první fotbalové ligy:

Fastav Zlín - FK Mladá Boleslav 1:2 (0:0)

Branky: 59. Hnaníček - 76. Magera, 82. Da Silva. Rozhodčí: Marek - Kubr, Pochylý. ŽK: Bartolomeu (Zlín). Diváci: 3718.

Zlín: Švenger - Pazdera, Jugas, Gajič, Matejov - Traoré, Hnaníček (78. Chwaszcz) - Kopečný, Holík, Štípek (73. Bartolomeu) - Fantiš (51. V. Vukadinovič). Trenér: Páník.

M. Boleslav: Vejmola - Kysela (87. Čmovš), Da Silva, Stronati, Fleišman - Takács - M. Vukadinovič (56. Jánoš), Ljovin, Železník, Přikryl - Mebrahtu (63. Magera). Trenér: Svědík.