Mladá Boleslav - Fotbalisté Mladé Boleslavi remizovali v dohrávce 18. ligového kola s Teplicemi 1:1. Ve 22. minutě otevřel skóre premiérovým gólem v nejvyšší soutěži domácí Jakub Nečas, ale v 64. minutě vyrovnal střídající Marek Červenka. Mladá Boleslav v lize poosmé za sebou nezvítězila a z pátého místa v tabulce ztrácí tři body na čtvrtý Zlín. Teplice bodovaly ve čtvrtém z posledních pěti venkovních duelů a jsou šesté.

Nečas nastoupil poprvé v lize v základní sestavě a premiéru si osladil vedoucím gólem. Téměř 22 minut se na trávníku nedělo nic zajímavého, než Magera prodloužil dlouhý výkop brankáře Šedy. Hostující Vondrášek při snaze o malou domů upadl, rozhodčí Jílek situaci jako faul neposoudil a Nečas střelou mezi nohy překonal Grigara.

Teplice poté přidaly, ale do šancí se příliš nedostávaly. Výrazněji zahrozil až v 35. minutě Kučera, který zpoza vápna pálil těsně vedle. V domácím dresu byl hodně vidět Vukadinovič. V 38. minutě se zbavil obránce, ale gólman Grigar jeho tutovku vykopl. Z následného rohu pak hlavičkoval mimo Da Silva.

V 52. minutě měl další šanci Vukadinovič, který technicky pálil jen těsně vedle. Mladou Boleslav přišly neproměněné šance draho. Střídající Červenka byl na trávníku jen šest minut, když mu na hranici vápna přihrál Hora a střela hostujícího útočníka s přispěním Stronatiho teče zapadla obloukem do sítě. Červenka dal svůj první ligový gól v teplickém dresu.

Čtvrt hodiny před koncem mohli hosté otočit stav. Domácí brankář Šeda však vychytal Kučeru i následnou Horovu dorážku zblízka. Oba týmy si tak připsaly druhou jarní remízu 1:1.

Martin Svědík (trenér M. Boleslavi): "V prvních 15 minutách jsme nebyli úspěšní ve sbírání odražených balonů. Ale zhruba od 15. minuty jsme tohle zlepšili, přechodová fáze byla lepší a pramenila z toho i branka. Bylo vidět, že mužstvo se i psychicky zvedlo, výkony šly nahoru. V tomhle duchu jsme dohráli poločas, soupeř se dostal akorát k jedné střele. Měli jsme ještě šanci Vukadinoviče a druhá půle taky začala jeho šancí. Pak jsme přidali pár nepřesností v přechodové fázi, kdy jsme si mohli vytvořit pár šancí a z ojedinělé akce soupeře jsme inkasovali. S mužstvem to psychicky zamávalo a už to bylo velmi špatné. Vím, že lidi mají ty série rádi, ale já vůbec neslyším ani v kabině, že by se o tom někdo bavil. Asi nějaký malý vliv to může mít, ale hráč nejde na hřiště s tím, že je nějaká série."

Daniel Šmejkal (trenér Teplic): "Myslím, že jsme do utkání nevstoupili vůbec špatně, 20 minut od nás nebylo špatných. Pak jsme udělali individuální chybu a Boleslav šla do vedení. Od té doby měla utkání ve svých rukou. Vytvořila si dvě tři brankové příležitosti, které neproměnila. Důležité bylo, že po inkasované brance jsme nedostali druhou a byli jsme neustále ve hře. Nevstoupili jsme špatně do druhé půle, podařilo se nám v 64. minutě vyrovnat. Pak jsme tam měli jednu dvě situace, kdy jsme utkání mohli ještě otočit, chyběl kousíček. Ale jsme s bodem spokojeni."

18. kolo první fotbalové ligy:

FK Mladá Boleslav - FK Teplice 1:1 (1:0)

Branky: 22. Nečas - 64. Červenka. Rozhodčí: Jílek - Kříž, Kotalík. ŽK: Šušnjar, Jeřábek, Červenka (všichni Teplice). Diváci: 2797.

M. Boleslav: Šeda - Pauschek, Da Silva, Stronati, Fleišman - Takács, Mareš - Vukadinovič, Magera (84. Matějovský), Nečas (74. Jánoš) - Chramosta (69. Železník). Trenér: Svědík.

Teplice: Grigar - Vondrášek, Jeřábek, Šušnjar, Krob - Ljevakovič, Kučera - Fillo (82. Vošahlík), Hora, Urma (46. Nivaldo) - Vaněček (58. Červenka). Trenér: Šmejkal.

Tabulka:

1. Slavia 18 12 5 1 40:13 41 2. Plzeň 17 12 4 1 27:9 40 3. Sparta 18 10 5 3 32:16 35 4. Zlín 18 9 6 3 27:18 33 5. Mladá Boleslav 18 8 6 4 30:20 30 6. Teplice 18 6 6 6 20:17 24 7. Karviná 18 6 5 7 23:27 23 8. Jablonec 17 5 6 6 26:26 21 9. Dukla 18 5 5 8 23:22 20 10. Slovácko 18 4 8 6 20:25 20 11. Brno 18 3 10 5 21:29 19 12. Bohemians Praha 1905 17 5 4 8 15:23 19 13. Liberec 18 3 7 8 11:18 16 14. Jihlava 18 3 7 8 14:26 16 15. Hradec Králové 17 5 1 11 18:31 16 16. Příbram 18 2 3 13 13:40 9