Mladá Boleslav - Fotbalisté Mladé Boleslavi remizovali ve 24. ligovém kole s Bohemians 1905 1:1. Domácí poslal do vedení v 21. minutě Lukáš Železník, ale v 54. minutě srovnal Daniel Krch. V předposlední minutě neproměnil penaltu hostující Josef Jindřišek. "Klokani" i tak bodovali také ve druhém utkání pod vedením nového kouče Martina Haška a získali cenný bod v boji o záchranu. Naopak Boleslav doma podruhé jen remizovala a má už jen dvoubodový náskok před pátými Teplicemi.

V úvodu utkání měli více ze hry hosté a Vejmolovu branku ohrozili už ve druhé minutě. Lutsovu střelu ale gólman vyrazil na roh. První domácí šanci měl Fleišman, který dalekonosnou střelou minul.

Ve 20. minutě vyrazil Berkovec Magerovu střelu k Železníkovi. Ten získal pro domácí roh a po něm otevřel skóre. V pokutovém území měl dostatek prostoru a střelou z voleje uklidil míč k levé tyči. Železník tak navázal na minulý gól na půdě Dukly.

Domácí po vstřelené brance vyrovnali hru a zápas se začal odehrávat především ve středu pole. Vejmola poté vyrazil Haškovu střelu Haška a chytil i Krchovu hlavičku.

V 54. minutě už se ale hostující kapitán prosadil. Luts vybojoval roh a Krch hlavou srovnal. Bohemians ožili. Po hodině hry našel Havel centrem ve vápně Kabajeva, ale jeho hlavička skončila vedle.

O dvě minuty později vyběhl mimo vápno domácí gólman Vejmola a Bohemians měli před sebou prázdnou branku. Kabajev ale fauloval dobíhajícího Čmovše a tak se Pražané k zakončení nedostali. Vrátit Středočechům vedení mohl střídající Mebrahtu, ale v poslední chvíli mu pod nohy skočil gólman Berkovec a zabránil mu tak v zakončení.

Pět minut před koncem hlavičkoval po rohu Krch a Vejmola míč vyrazil na roh. V 88. minutě podrazil ve vápně Čmovš střídajícího Kuchtu a sudí rozhodčí Proske nařídil penaltu. Jindřišek ale nechal vyniknout brankáře Vejmolu a Pražané tak nedokázali Boleslavi oplatit nedávné vyřazení z domácího poháru.

Hlasy po utkání:

Martin Svědík (trenér Boleslav): "Bohužel musím přiznat, že za bod musíme být rádi, protože Bohemians byli po celý zápas lepší. Hlavně v kombinaci a také se lépe pohybovali. My jsme se bohužel do kombinace ani dostat nemohli, protože výkon našich ofenzivních hráčů neměl parametry na to, abychom mohli nějakou akci rozvinout. V podstatě hned prvním balonem jsme míče vyhazovali. Dnes jsme vydolovali bod jen díky brankáři Vejmolovi. Když už jsme se dostali do vedení, tak prohrajeme standardní situaci a necháme si vyrovnat. To se opakuje, jelikož se nám to stalo už na Dukle a na Slovácku. Je to o individuální zodpovědnosti, o úkolech, které hráči mají. Například Čmovš se v rozhodující moment smekne. Je to tedy nějaká nekoncentrace a to nás stojí výsledek. Na Dukle jsme předvedli velice bojovný výkon, získali jsme tři body a my místo toho, abychom na to navázali, tak přijde náš nejhorší výkon sezony."

Martin Hašek (trenér Bohemians): "Šli jsme do utkání s úmyslem hrát maximálně aktivně a věřili jsme, že když se to povede, tak máme slušné vyhlídky na to, abychom tady bodovali, nejlépe tříbodově. Přibrzdil nás gól soupeře ze standardky, takže jsme o poločasové pauze řešili to, že prohráváme 0:1, byť jsme měli více příležitostí a více jsme drželi míč. Řekli jsme si pár věcí, které nám dělaly problémy, a věřili jsme, že když si aktivitu udržíme, tak přijdou šance a snad i góly. Stejně jako soupeř jsme skórovali z rohu. Ve druhém poločase byla naše aktivita ještě větší a to, co se dělo v posledních zhruba deseti minutách, považuji za vyústění snahy a aktivity našich hráčů. Jsem přesvědčený, že každý viděl, že jsme dělali všechno pro to, abychom získali tři body. Z toho mám velkou radost, ale zároveň cítím i trochu smutku, že jsme náš výkon nepřetavili ve tříbodový zisk. Penalta v 89. minutě zavdává důvod, aby si člověk myslel, že by tři body měl získat. Nechtěl bych ještě dělat žádné závěry, zatím jsou to jen dvě utkání."

FK Mladá Boleslav - Bohemians Praha 1905 1:1 (1:0)

Branky: 21. Železník - 54. Krch. Rozhodčí: Proske - Kotík, Kříž. ŽK: Vukadinovič, Matějovský, Stronati, Mebrahtu, Jánoš - Krch, Bartek, Jindřišek. Diváci: 3873.

M. Boleslav: Vejmola - Jánoš, Čmovš, Stronati, Fleišman - Ljovin, Matějovský (77. Takács) - Přikryl, Magera, Vukadinovič (62. Mebrahtu) - Železník (58. Nečas). Trenér: Svědík.

Bohemians: Berkovec - Dostál, Krch, Šmíd, Havel - Bartek, Jindřišek, Mašek (74. Kuchta), Martin Hašek ml., Luts (85. Hubínek) - Kabajev (81. Markovič). Trenér: Martin Hašek st.