Mladá Boleslav - Fotbalisté Mladé Boleslavi se dočkali první ligové výhry v sezoně. Jeden z aspirantů na pohárové příčky v utkání 6. kola porazil Brno 3:0 a odlepil se z posledního místa v tabulce na čtrnáctou pozici o skóre před dnešního soupeře. Na konci první půle poslal favorita do vedení Tomáš Přikryl, po změně stran se při premiéře v domácím dresu prosadila posila Ruslan Mingazov a třetí trefu vzápětí přidal střídající Jan Chramosta. Zbrojovka v Boleslavi v lize nevyhrála poosmé za sebou a nenavázala na minulé vítězství nad Spartou.

Mladoboleslavský trenér Uhrin nasadil všechny tři posily, které středočeský klub získal v reprezentační pauze - stopera Chaluše, záložníka Hubínka a nejčerstvější akvizici křídelníka Mingazova. Také Brno postavilo novou tvář Juhara a kvůli několika absencím v sestavě hrálo s pěti obránci.

Mladé Boleslavi se zpočátku proti hostujícímu obrannému valu nedařilo a první šanci viděli diváci až v 27. minutě, kdy po Fleišmanově centru vyškrábl hlavičku Matějovského do horního rohu brankář Melichárek. O sedm minut později mohli jít do vedení hosté, Pilík po křížné přihrávce postupoval sám na gólmana Vejmolu, jenže selhal a zamířil nad.

Utkání jinak provázela řada nepřesností a na trávníku bylo znát, že hrají týmy ze dna tabulky. Fotbalovou šeď první půle osvítila až parádní akce z 39. minuty. Pauschek se v rohu pokutového území zbavil obránce, nahrál před branku a Přikryl elegantní a pohotovou patičkou umístil balon do sítě. Boleslav skórovala po 250 minutách.

Domácí vstoupili aktivně i do druhé půle a vidět byla zejména nová posila Mingazov. Hned ve 46. minutě se od křídelníka hostujícího v Boleslavi ze Slavie jen těsně mimo odrazil balon, který do něj pod tlakem napálil brankář Melichárek. Pak záložník z Turkmenistánu střílel těsně nad.

Mingazov se dočkal v 63. minutě. Po pasu od Matějovského z hloubi vlastní poloviny nasprintoval do sóla a svou premiérovou trefu v mladoboleslavském dresu okořenil nekompromisní ranou pod břevno.

Vzápětí novou domácí akvizici vystřídal Chramosta a po minutě na trávníku zvýšil už na 3:0, když se prosadil křížnou střelou na zadní tyč. Boleslav potvrdila, že na Brno doma umí. Na svém stadionu mu v posledních sedmi zápasech dala 24 branek. Zbrojovka se nedočkala ani čestného gólu, Fortes totiž v 80. minutě mířil vedle.

Dušan Uhrin ml. (trenér Boleslavi): "Do utkání jsme vstoupili, jak jsem si představoval. Věděli jsme, že Brno bude hrát zezadu jako proti Spartě. Akorát jsme byli málo odvážní, proto jsme nevstřelili gól na začátku. Brno mělo v první půli brejk, zbytečně jsme otevřeli naši levou stranu. Přežili jsme to a to bylo hrozně důležité. Jinak myslím, že Brno až na jednu situaci nemělo nic a kontrolovali jsme hru. Samozřejmě je to úleva, byli jsme pod velkým tlakem. Něco jsme v přestávce natrénovali, uzdravili se nám hráči jako Matějovský, Mebrahtu a Chramosta. Nemůžeme ale oslavovat, máme jen čtyři body. Jsem spokojený se všemi posilami. Hlavně jsme poprvé neudělali žádnou větší chybu vzadu. Ty hráče, které jsme si sem vzali, jsme dobře znali a potřebovali jsme je zapracovat do týmu. Proto hráli od začátku. Mingazov stihl dva tréninky. Dobře jsem ho znal, když jsem byl ve Slavii, tak jsme ho získali. Potvrdil kvality, dal branku. Vrátil se z reprezentačního srazu trochu dokopaný, ale chtěl za každou cenu hrát."

Richard Dostálek (trenér Brna): "Až do momentu, kdy jsme obdrželi první gól, bych utkání hodnotil jako náš celkem zodpovědný a organizovaný výkon od celého týmu. Naše představa byla, že budeme hrát z aktivního bloku na vlastní polovině, to se nám celkem dařilo. Dařilo se nám i přecházet do rychlého protiútoku. Jeden z klíčových momentů zápasu byla naše neproměněná šance a dalším byl gól, který jsme obdrželi do poločasu. Ve druhém poločase jsme nabádali hráče k trpělivosti. Ale vše vzalo za své v momentě, kdy jsme po naší standardce neubránili protiútok soupeře a inkasovali jsme druhý gól. Tím pádem se nám trošku rozbila strategie a výsledkem byla už i třetí obdržená branka. Rozhodli jsme se pro variantu s třemi stopery, byli jsme přesvědčeni, že to má smysl. Ale musíme vzít taky v potaz kvalitu soupeře, který nás po chybách potrestal."

6. kolo první fotbalové ligy:

FK Mladá Boleslav - Zbrojovka Brno 3:0 (1:0)

Branky: 39. Přikryl, 63. Mingazov, 66. Chramosta. Rozhodčí: Ardeleanu - Hrabovský, Horák. ŽK: Buchta (Brno). Diváci: 2831.

M. Boleslav: Vejmola - Pauschek, Chaluš, Stronati, Fleišman - Hubínek - Přikryl (85. Jánoš), Rada (77. Mareš), Matějovský, Mingazov (65. Chramosta) - Mebrahtu. Trenér: Uhrin ml.

Brno: Melichárek - Buchta, Pavlík, Kijanskas, Jovanovič, Juhar - Pilík (87. Gáč), Polák (75. Fortes), Sedlák, Lutonský - Škoda (70. Koné). Trenéři: Dostálek a Přerost.