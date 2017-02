Pardubice - Hokejisté Mladé Boleslavi vyhráli ve 48. kole extraligy na ledě Pardubic 6:3 a porazili tak Dynamo i počtvrté v sezoně. Po vyrovnané první třetině se Středočechům vydařila prostřední část, ve které vstřelila čtyři branky. Východočeši se ke slovu dostali až v závěru zápasu, ale dvě branky na zvrat nestačily. Zatímco hosté tak vyhráli čtvrté utkání v řadě, domácí popáté za sebou prohráli.

Oba týmy měly na soupiskách řadu hráčů, kteří i v nedávné minulosti působili v dresu soupeře jako Bárta, Trončinský či Maxwell. Pardubice začaly aktivně a ve třetí minutě se po chybě Šticha a spolupráci Sýkory s Rolinkem dostali do vedení. Boleslav se rozjížděla pomaleji, ale brzy převzala iniciativu. K vyrovnání hostům pomohla taktéž chyba při rozehrávce, po které pálil z úhlu Klepiš a kotouč propadl Hüblovi do branky.

Pro další průběh bylo zlomové dění kolem 25. minuty. Boleslav totiž během minuty odskočila díky slepeným gólům Kučného a Pabišky do dvoubrankového náskoku a pořádně nalomila už tak nejisté Pardubice. Ty sice měly střeleckou převahu a tlačily se dopředu, ale scházela jim kvalita v zakončení. A když už se do šance dostali Tomášek nebo Hubáček, vystavil Dynamu stopku jejich bývalý kolega Maxwell.

Po polovině utkání navíc Pabiška využil i svou další šanci a hosté vedli o tři branky. Boleslav se nemusela nikam tlačit a ve 35. minutě při první přesilovce v zápase vstřelil pátou branku Pacovský, který po krásné kombinaci zůstal před Hüblem naprosto osamocen. Domácím naopak nevycházelo vůbec nic a četná střelba se míjela účinkem.

Naději pro Dynamo mohl ve 46. minutě vykřesat Sýkora, ale jeho gól padl do posunuté branky. Chvilku předtím pálil Havlík do tyče. Stejné místo trefil i v 52. minutě po krásné individuální akci Špirko. V těch chvílích už tempo zápasu notně opadlo a o vítězi bylo prakticky rozhodnuto.

Jenže domácí zápas tak úplně nezabalili. V 56. minutě se při oslabení trefil po samostatné akci Bárta a Pardubice ucítily šanci. Vzápětí to navíc bylo už jen o dvě branky, když podruhé v utkání skóroval Rolinek. Více už však Boleslav nepřipustila ani při soupeřově hře bez brankáře. V poslední minutě navíc pláchl Urban, kterého před opuštěnou brankou skolil Trončinský. Rozhodčí ale přiznali hostům šestý gól.

Hlasy trenérů po zápase:

Miloš Holaň (Pardubice): "Od soboty jsem hráčům tloukl do hlavy, že dnes prostě musíme vyhrát. Kvůli sobě, fanouškům i samotnému klubu. Sami na sebe jsme si vytvářeli tlak. Nechtěli jsme se nijak hnát dopředu a povedlo se nám vstřelit první gól, ale potom po fatální chybě v rozehrávce a velké chybě brankáře jsme nechali soupeře srovnat na 1:1. Za druhou třetinu si mužstvo nezaslouží vůbec žádný kredit, ten výkon neměl nic společného s extraligou. Podobné individuální chyby jsem dlouho nezažil. A pokud si to hráči neuvědomují, tak mi jich je líto. Po této třetině jsem hodně zvýšil hlas a přeházel všechny lajny. A mělo to efekt. Bohužel náskok soupeře byl moc vysoký. Za to, co jsme předvedli ve druhé třetině, jsme si body nezasloužili."

Boriš Žabka (Mladá Boleslav): "Chtěli jsme si odvézt nějaké body, protože jsme věděli, že se díky tomu můžeme přiblížit k nějakému částečnému cíli. Možná jsme kvůli tomu byli i svázaní. Dokázali jsme se prosadit z rychlých protiútoků, a přestože jsme ve druhé třetině trochu vypadli z té hry, co jsme chtěli předvádět, tak jsme se k ní dokázali ve třetí třetině vrátit. Nezvládli jsme samotný závěr, ale tři body naštěstí máme."

HC Dynamo Pardubice - BK Mladá Boleslav 3:6 (1:1, 0:4, 2:1)

Branky a nahrávky: 3. Rolinek (P. Sýkora), 56. Bárta, 57. Rolinek (P. Sýkora, Trončinský) - 10. Klepiš, 15. Kučný, 26. L. Pabiška (Pospíšil, Maxwell), 31. L. Pabiška (Vampola), 35. Pacovský (Musil, Lenc), 60. Urban. Rozhodčí: Hradil, Úlehla - Barvíř, Blümel. Vyloučení: 3:1. Využití: 0:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 6114.

Pardubice: J. Hübl (41. Martin Růžička) - Trončinský, Chaloupka, Ovčačík, Schaus, Havlík, Zajíc, Nedbal - P. Sýkora, Špirko, Rolinek - J. Sýkora, Tomášek, Hubáček - M. Beran, Nahodil, Bárta - M. Kaut, T. Kaut, Starý (41. Kusý). Trenéři: Holaň, Marek a Janecký.

Mladá Boleslav: Maxwell - Stříteský, Kučný, Jan Hanzlík, Kurka, Hrdinka, Holub, Štich - Hyka, Musil, Lenc - Orsava, Klepiš, Žejdl - M. Látal, Urban, Pacovský - Pospíšil, Vampola, L. Pabiška. Trenéři: F. Výborný a Žabka.