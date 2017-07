Mladá Boleslav - Fotbalisté Mladé Boleslavi mají blízko k postupu do 3. předkola Evropské ligy. K tomu však musejí ve čtvrteční domácí odvetě se Shamrockem Rovers využít náskoku 3:2 z úvodního duelu. Mohou si tak dovolit s irským celkem i prohrát 0:1 či 1:2, dál je posune i jakákoli remíza či výhra. Vítěz pak v dalším kole vyzve lepšího z dvojice Kajrat Almaty - Skënderbeu Korcë.

"Soupeř je velice bojovný. V odvetě nás určitě čeká těžké utkání, ale půjdeme do ní s tím, že chceme vyhrát," řekl generální sportovní manažer Boleslavi Dušan Uhrin mladší.

V úvodním duelu vedla Boleslav už 3:1, když se dvakrát trefil Golgol Mebrahtu a třetí gól přidal Jan Chramosta. Jenže Shamrock v nastavení snížil a odvetu tak zdramatizoval. "Mohlo to být veselejší, ale dostali jsme gól v poslední minutě. To je vždycky škoda. Ale vítězství venku musíme brát," připustil záložník Marek Matějovský.

"Soupeř měl asi tři šance a dal nám dva góly. To si nemůžeme dovolit. My ale mohli dát i o tři góly více. S přechodem do útoku a vítězstvím jsem spokojený," hodnotil Uhrin. "Soupeř však má svou kvalitu a je nebezpečný, takže v odvetě nesmíme nic podcenit," dodal.

Výhra v úvodním duelu je pro Boleslav o to cennější, že Shamrock je rozehraný z irské ligy, zatímco pro Středočechy to byl první ostrý zápas v sezoně, což se projevilo na nervozitě v první půli. V odvetě by měli být hráči již jistější.

"Byl to první zápas, bylo tam trochu očekávání, jak se to rozjede. Už jsme si to trochu oťukali, takže věříme, že doma zvítězíme a půjdeme dál," dodal Matějovský.

Boleslav usiluje o první postup od roku 2014. Poslední tři dvojutkání v pohárech nezvládla, a to s Lyonem, Strömsgodsetem a Škendijou Tetovo.

Utkání v Mladé Boleslavi začne ve čtvrtek v 18:00 v přímém přenosu ČT sport. Hlavním rozhodčím je Gruzínec Giorgi Kruašvili.

Statistické údaje před odvetou 2. předkola EL Boleslav - Shamrock

Výkop: čtvrtek 20. července, 18:00 (ČT sport).

Rozhodčí: Kruašvili - Čigogidze, Todria (všichni Gruz.).

Výsledek prvního utkání: 3:2.

Bilance:

ČR - Irsko 11 10-1-0 26:8.

1970/71 PVP: Zlín - Bohemians 2:1, 2:2,

1973/74 PVP: Baník Ostrava - Cork Hibernians 1:0, 2:1,

1978/79 PVP: Baník Ostrava - Shamrock Rovers 3:0, 3:1,

1994/95 UEFA: Slavia - Cork City 2:0, 4:0,

2005/06 UEFA: Slavia - Cork City 2:0, 2:1,

2017/18 EL: M. Boleslav - Shamrock Rovers 3:2.

Mladá Boleslav v Evropě:

LM 4 1-2-1 8:9 EL/UEFA 27 10-4-13 32:35 Celkem: 31 11-6-14 40:44

Shamrock v Evropě:

LM/PMEZ 20 1-6-13 9:33 EL/UEFA 22 5-2-15 20:46 PVP 16 5-2-9 19:27 Celkem: 58 11-10-37 48:106

Předpokládané sestavy:

M. Boleslav: Diviš - Pauschek, Čmovš, Stronati, Fleišman - Rada - Přikryl, Matějovský, Mareš, Chramosta - Mebrahtu.

Shamrock: Chencinski - Madden, Lopes, Webster, Byrne - Finn, Connolly - Miele, Burke, Clarke - Shaw.

Absence: Kysela (rekonvalescence) - Meenan (zranění).

Zajímavosti:

- M. Boleslavi stačí k postupu jakákoli výhra, remíza či prohra 0:1 a 1:2

- Shamrock musí k postupu zvítězit minimálně o dva góly nebo o gól při minimálně čtyřech vstřelených brankách

- Shamrock v pohárech ještě nikdy na hřištích soupeřů neuhrál výsledek, který potřebuje k postupu

- Shamrock v 1. předkole vyřadil islandský Stjarnan po dvou výhrách 1:0

- M. Boleslav povede poprvé doma od roku 2009 Dušan Uhrin

- M. Boleslav bojuje o první postup do hlavní fáze od roku 2007

- M. Boleslav poslední tři dvojutkání v pohárech prohrála, naposledy prošla do dalšího kola v roce 2014

- Shamrock byl v hlavní fázi v roce 2011, od té doby nikdy přes 2. předkolo neprošel

- M. Boleslav skončila čtvrtá v české lize

- Shamrock byl čtvrtý v irské lize

- Shamrock je po 21 zápasech této sezony na 4. místě irské ligy s 10 výhrami

- Shamrock v roce 1978 prohrál s Baníkem Ostrava 1:3 a 0:3, v roce 2003 v Poháru Intertoto dvakrát podlehl Liberci 0:2