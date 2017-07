Praha - Prasata určená na domácí porážku v okrese Zlín se budou muset do konce července porazit, pokud chovatelé nedodrží zásady bezpečnosti chovu, aby nemohl být kontaminován africkým morem prasat. Vyplývá to z textu opatření, které Státní veterinární správa zveřejnila na webu. Maso z poražených prasat se bude moci zkonzumovat v domácnosti chovatele. Stát zároveň nařídil plošný lov divočáků kromě Zlínska.

Mezi nařízené povinnosti patří vyloučení kontaktu s divokými prasaty, chov v ustájovacím místě bez výběhu a nezkrmování zelené píce. Chovatelé také nesmějí prasatům podestýlat slámou a k ošetření prasete musí používat zvláštní pracovní oděv a obuv. Za nedodržení podmínek hrozí pokuta 50.000 korun pro fyzickou osobu a až dva miliony korun pro podnikatele a právnické osoby.

V desetikilometrové oblasti kolem ohniska choroby je podle veterinářů 143 chovatelů s 335 prasaty, údaje o celém okresu veterináři ČTK nesdělili.

Ve Zlíně dnes jednají zástupci veterinářů, myslivců a ministerstva zemědělství o možném vybíjení divokých prasat na Zlínsku i v okolí. Výsledky jednání by měl zveřejnit ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL) na tiskové konferenci.

Myslivci navrhují, aby byl možný odlov i v území zamořeném africkým morem. Za odstřel by měli vlastníci honiteb dostávat kompenzace. Českomoravský myslivecká jednota také žádá, aby stát vytvořil nárazníkové pásmo, které by se táhlo od okresu Brno-venkov přes Olomoucko až k Frýdecko-Místecku. Tam by se dala prasata lovit pomocí technik, jež nejsou povolené, tedy například s použitím umělého osvětlení.

V okrese Zlín je kvůli výskytu nemoci vytyčena tzv. zamořená oblast. Africký mor prasat byl do středy potvrzen u 29 uhynulých divočáků. První dva uhynulí divočáci, u kterých se později nemoc potvrdila, byli nalezeni 21. a 22. června na kraji Zlína poblíž areálu Krajské nemocnice T. Bati. Z nařízení veterinářů je nyní lov prasat v oblasti zakázán.

Africký mor prasat se v Česku objevil poprvé, přenášejí jej volně žijící zvířata, pro lidi není nebezpečný.

Stát nařídil plošný lov divočáků kromě Zlínska zasaženého morem

Stát nařídil intenzivní lov divočáků na celém území Česka. V celé zemi bude také možné používat zatím zakázané metody lovu, jako je lov na místech, kde se sklízí obilí, nebo použití zařízení pro noční vidění. V okrese Zlín, kde se vyskytl africký mor prasat, bude výjimka, divoká prasata se tam dál nesmí lovit ani přikrmovat. V budoucnu to bude možné za splnění podmínek v plánu na vymýcení choroby. Na tiskové konferenci ve Zlíně to dnes řekl ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL). Opatření stát nařídil kvůli zabránění šíření afrického moru prasat.

Myslivci v celé zemi budou moci lovit všechny kategorie prasat bez ohledu na pohlaví. Bude možné lovit divočáky se zaměřovači umožňujícími noční vidění nebo za pomoci umělého osvětlení. Stát také vytyčil oblast intenzivního lovu v blízkosti ohniska. Toto území je ohraničené dálnicí D1 od Brna směr Ostrava do Vyškova, dále pak do Olomouce po D46, z Olomouce do Lipníku nad Bečvou po D35, poté přes Ostravu a Bohumín po hranici s Polskem po D1, dále po státní hranici s Polskem a Slovenskem až na hraniční přechod Lanžhot a dále zpět po dálnici D2 do Brna.

"Navíc v této oblasti přidáváme 1000 korun zástřelného jako určitou motivaci a kompenzaci těch nákladů, které jsou s tím spojené," řekl Jurečka.

V této oblasti intenzivního lovu v blízkosti ohniska se oproti zbytku republiky budou moci střílet divočáci i za pomoci dopravních prostředků. Původně ministerstvo mluvilo o povolení zakázaných technik v intenzivní oblasti lovu, nakonec po dohodě s myslivci povolilo jinak zakázané techniky v celé republice.

Lovci v celé republice budou moct prasata střílet i na pozemcích, kde se sklízejí zemědělské plodiny a v odchytových zařízeních. Z každého prasete v intenzivním území lovu budou muset odevzdávat vzorky na vyšetření na africký mor prasat.

V oblasti zamořeného okresu Zlín se dosavadní veterinární opatření zatím nemění. Zástupci ministerstva zemědělství, veterinářů, myslivců a zemědělců dnes na Zlínsku podle Jurečky diskutovali možnosti, za jakých by v příštích dnech byl možný odlov divokých prasat také na Zlínsku.

"Samozřejmě začne probíhat sklizeň a my máme zájem na tom, abychom našli dohodu se zemědělci, jak v době sklizně postupovat efektivně. Například zvažujeme to, že některé pozemky některých plodin bychom neurčili ke sklizni, aby se tam ta černá zvěř mohla stáhnout a aby tam následně mohl proběhnout efektivní odlov," řekl ČTK Jurečka.

Zatímco dosud jsou zemědělci většinou zvyklí pole při žních sklízet od středu k okrajům, tak aby se zvěř mohla rozutéct, v případě zavedení nových opatření na Zlínsku by tomu bylo naopak. "Prasata by se tak stáhla na jedno místo, kde bychom se postarali o jejich odstřel," řekl dnes ČTK předseda Okresního mysliveckého spolku ve Zlíně Zdeněk Hluštík. Případný odstřel má být podle Jurečky zajištěn ve spolupráci se Státní veterinární správou a Asanačním ústavem tak, aby byla zastřelená zvířata rychle zlikvidována a nešířila se nákaza.

Podle Hluštíka nebyl odstřel divokých prasat na Zlínsku prozatím povolen kvůli obavám z šíření nákazy africkým morem prasat do dalších regionů. "V Bělorusku se před časem pokusili divočáky v zamořené oblasti vystřílet, zvěř se ale rozeběhla a došlo k plošnému rozšíření nákazy," uvedl Hluštík.

K dnešnímu dni eviduje Státní veterinární správa 30 potvrzených případů nákazy africkým morem prasat na Zlínsku. Od středy tak přibyl jeden případ u divočáka nalezeného v katastru zlínské místní části Lužkovice. Od vypuknutí nákazy téměř před třemi týdny bylo na Zlínsku nalezeno 49 uhynulých prasat. V 16 případech skončilo vyšetření negativním výsledkem, jeden nález zůstává vzhledem ke stupni rozkladu nevyšetřen. Na výsledky vyšetření dvou vzorků se čeká.