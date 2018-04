New York - Boj o Stanleyův pohár v play off NHL začne třemi zápasy ve středu. Čtvrtfinále Východní konference odstartuje pensylvánským derby mezi obhájcem titulu z posledních dvou let Pittsburghem a Philadelphií a v Západní konferenci začnou série Winnipegu s Minnesotou a nováčka NHL Vegas s Los Angeles.

O den později vstoupí do hry na Východě Tampa Bay s New Jersey, Boston s Torontem i Washington s Columbusem a na Západě nejlepší tým základní části Nashville s Coloradem a Anaheim se San Jose.

O prvních postupujících se může rozhodnout nejdříve ve čtvrtek 19. dubna a nejpozději budou všichni účastníci druhého kola známi ve středu 25. dubna. Účastníci mistrovství světa v Dánsku, které se bude hrát od 4. do 20. května, tak budou moci čekat na další posily z NHL.

Největší české zastoupení bude v sérii Pittsburghu s Philadelphií. V týmu úřadujících šampionů Penguins je útočník Dominik Simon a barvy Flyers hají nejproduktivnější český hráč v soutěži Jakub Voráček, obránce Radko Gudas a brankáři Petr Mrázek a Michal Neuvirth, který je momentálně zraněný.

Boston s ofenzivními oporami Davidem Pastrňákem a Davidem Krejčím se utká s Torontem, za které hrají centr Tomáš Plekanec a zadák Roman Polák. Washington s beky Jakubem Jeřábkem, Michalem Kempným a útočníkem Jakubem Vránou narazí na Columbus s útočníkem Lukášem Sedlákem.

Tampa Bay s útočníkem Ondřejem Palátem a bekem Andrejem Šustrem bude bojovat proti New Jersey s forvardem Pavlem Zachou. Duel Anaheimu se San Jose bude i soubojem českých střelců Ondřeje Kašeho a Tomáše Hertla.

Dres Vegas obléká útočník Tomáš Nosek a na farmě v celku Chicago Wolves čeká na další šanci Tomáš Hyka. Na straně Los Angeles nehraje žádný český hokejista a bez českého zastoupení budou i série Winnipegu s Minnesotou a Nashvillu s Coloradem.

Na farmách týmů hrajících play off jsou i čeští hráči, kteří ještě NHL nehráli. Boston má v Providence v AHL beka Jakuba Zbořila a v Atlantě v ECHL brankáře Daniela Vladaře. V záložních týmech v AHL jsou také v Manitobě bek Jan Košťálek s útočníkem Michaelem Špačkem (Winnipeg), v Hershey gólman Vítek Vaněček (Washington), v celku San Jose Barracuda Radim Šimek (San Jose), v Syracuse bek Dominik Mašín (Tampa Bay) a v ECHL v Rapid City útočník Pavel Jenyš (Minnesota).

Program 1. kola play off NHL:

Středa 11. dubna

Východní konference - 1. zápas:

Pittsburgh - Philadelphia.

Západní konference - 1. zápasy:

Winnipeg - Minnesota, Vegas - Los Angeles.

Čtvrtek 12. dubna:

Východní konference - 1. zápasy:

Tampa Bay - New Jersey, Boston - Toronto, Washington - Columbus.

Západní konference - 1. zápasy:

Nashville - Colorado, Anaheim - San Jose.

Pátek 13. dubna:

Východní konference - 2. zápas:

Pittsburgh - Philadelphia.

Západní konference - 2. zápasy:

Winnipeg - Minnesota, Vegas - Los Angeles.

Sobota 14. dubna:

Východní konference - 2. zápasy:

Tampa Bay - New Jersey, Boston - Toronto.

Západní konference - 2. zápasy:

Nashville - Colorado, Anaheim - San Jose.

Neděle 15. dubna:

Východní konference - 2. zápas:

Washington - Columbus.

Východní konference - 3. zápas:

Philadelphia - Pittsburgh.

Západní konference - 3. zápasy:

Minnesota - Winnipeg, Los Angeles - Vegas.

Pondělí 16. dubna:

Východní konference - 3. zápasy:

New Jersey - Tampa Bay, Toronto - Boston.

Západní konference - 3. zápasy:

Colorado - Nashville, San Jose - Anaheim.

Úterý 17. dubna:

Východní konference - 3. zápas:

Columbus - Washington.

Západní konference - 4. zápasy:

Minnesota - Winnipeg, Los Angeles - Vegas.

Středa 18. dubna:

Východní konference - 4. zápasy:

New Jersey - Tampa Bay, Philadelphia - Pittsburgh.

Západní konference - 4. zápasy:

Colorado - Nashville, San Jose - Anaheim.

Čtvrtek 19. dubna:

Východní konference - 4. zápasy:

Toronto - Boston, Columbus - Washington.

Západní konference - případný 5. zápas:

Vegas - Los Angeles.

Pátek 20. dubna:

Východní konference - případný 5. zápas:

Pittsburgh - Philadelphia.

Západní konference - případné 5. zápasy:

Nashville - Colorado, Winnipeg - Minnesota, Anaheim - San Jose.

Sobota 21. dubna:

Východní konference - případné 5. zápasy:

Tampa Bay - New Jersey, Boston - Toronto, Washington - Columbus.

Západní konference - případný 6. zápas:

Los Angeles - Vegas.

Neděle 22. dubna:

Východní konference - případný 6. zápas:

Philadelphia - Pittsburgh.

Západní konference - případné 6. zápasy:

Colorado - Nashville, Minnesota - Winnipeg, San Jose - Anaheim.

Pondělí 23. dubna:

Východní konference - případné 6. zápasy:

New Jersey - Tampa Bay, Toronto - Boston, Columbus - Washington.

Západní konference - případný 7. zápas:

Vegas - Los Angeles.

Úterý 24. dubna:

Východní konference - případný 7. zápas:

Pittsburgh - Philadelphia.

Západní konference - případné 7. zápasy:

Nashville - Colorado, Anaheim - San Jose.

Středa 25. dubna:

Východní konference - případné 7. zápasy:

Tampa Bay - New Jersey, Boston - Toronto, Washington - Columbus.

Západní konference - případný 7. zápasy:

Winnipeg - Minnesota.