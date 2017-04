New York - Boje o Stanleyův pohár v play off NHL začnou pěti zápasy ve středu. Čtvrtfinále Východní konference odstartuje duely Montrealu s New York Rangers, Ottawy s Bostonem a obhájce triumfu Pittsburghu s Columbusem, v Západní konferenci zahájí série Minnesota se St. Louis a Edmonton se San Jose. O den později vstoupí do hry nejlepší tým základní části Washington s Torontem (Východ) i Chicago s Nashvillem a Anaheim s Calgary (Západ). Na slavnou trofej může útočit i 14 českých hokejistů, kteří momentálně jsou v prvních týmech.

O prvních postupujících se může rozhodnout nejdříve v úterý 18. dubna a nejpozději budou všichni účastníci druhého kola známi ve středu 26. dubna. Účastníci mistrovství světa v Paříži a Kolíně nad Rýnem, které se hraje od 5. do 21. května, tak budou moci čekat na další posily z NHL.

Největší české zastoupení bude v sérii Minnesoty se St. Louis. V dresu Wild bude bojovat Martin Hanzal a za Blues další útočníci Dmitrij Jaškin s Vladimírem Sobotkou. Útočník Ondřej Kaše z Anaheimu narazí na Michaela Frolíka z Calgary, odkud se v neděli vrátil na farmu do Stocktonu brankář David Rittich.

Dominik Simon z Pittsburghu, pokud zůstane v prvním týmu, by mohl změřit síly s dalším forvardem Lukášem Sedlákem z Columbusu, který ale v závěru základní části chyběl pro zranění.

Ofenzivní opory Bostonu David Pastrňák s Davidem Krejčím se v souboji s Ottawou s krajanem nepotkají. Podobně jako zadáci Michal Kempný a Michal Rozsíval z Chicaga proti Nashvillu, centr Montrealu Tomáš Plekanec proti Rangers, Tomáš Hertl ze San Jose proti Edmontonu. Bek Roman Polák z Toronta narazí v duelu s Washingtonem na útočníka Jakuba Vránu jen v případě, že bude mladý střelec povolán z farmy v Hershey.

Program 1. kola play off NHL:

Středa 12. dubna:

Východní konference - 1. zápasy:

Montreal - New York Rangers, Ottawa - Boston, Pittsburgh - Columbus.

Západní konference - 1. zápasy:

Minnesota - St. Louis, Edmonton - San Jose.

Čtvrtek 13. dubna:

Východní konference - 1. zápas:

Washington - Toronto.

Západní konference - 1. zápasy:

Chicago - Nashville, Anaheim - Calgary.

Pátek 14. dubna:

Východní konference - 2. zápasy:

Montreal - New York Rangers, Pittsburgh - Columbus.

Západní konference - 2. zápasy:

Minnesota - St. Louis, Edmonton - San Jose.

Sobota 15. dubna:

Východní konference - 2. zápasy:

Ottawa - Boston, Washington - Toronto.

Západní konference - 2. zápasy:

Chicago - Nashville, Anaheim - Calgary.

Neděle 16. dubna:

Východní konference - 3. zápasy:

New York Rangers - Montreal, Columbus - Pittsburgh.

Západní konference - 3. zápasy:

St. Louis - Minnesota, San Jose - Edmonton.

Pondělí 17. dubna:

Východní konference - 3. zápasy:

Boston - Ottawa, Toronto - Washington.

Západní konference - 3. zápasy:

Nashville - Chicago, Calgary - Anaheim.

Úterý 18. dubna:

Východní konference - 4. zápasy:

New York Rangers - Montreal, Columbus - Pittsburgh.

Západní konference - 4. zápas:

San Jose - Edmonton.

Středa 19. dubna:

Východní konference - 4. zápasy:

Boston - Ottawa, Toronto - Washington.

Západní konference - 4. zápasy:

St. Louis - Minnesota, Calgary - Anaheim.

Čtvrtek 20. dubna:

Východní konference - případné 5. zápasy:

Montreal - New York Rangers, Pittsburgh - Columbus.

Západní konference - 4. zápas:

Nashville - Chicago.

Západní konference - případný 5. zápas:

Edmonton - San Jose.

Pátek 21. dubna:

Východní konference - případné 5. zápasy:

Ottawa - Boston, Washington - Toronto.

Západní konference - případný 5. zápas:

Anaheim - Calgary.

Sobota 22. dubna:

Východní konference - případný 6. zápas:

New York Rangers - Montreal.

Západní konference - případné 5. zápasy:

Chicago - Nashville, Minnesota - St. Louis.

Západní konference - případný 6. zápas:

San Jose - Edmonton.

Sobota 23. dubna:

Východní konference - případné 6. zápasy:

Boston - Ottawa, Toronto - Washington, Columbus - Pittsburgh.

Západní konference - případný 6. zápas:

Calgary - Anaheim.

Pondělí 24. dubna:

Východní konference - případný 7. zápas:

Montreal - New York Rangers.

Západní konference - případné 6. zápasy:

Nashville - Chicago, St. Louis - Minnesota.

Západní konference - případný 7. zápas:

Edmonton - San Jose.

Úterý 25. dubna:

Východní konference - případné 7. zápasy:

Washington - Toronto, Pittsburgh - Columbus.

Západní konference - případný 7. zápas:

Anaheim - Calgary.

Středa 26. dubna:

Východní konference - případný 7. zápas:

Ottawa - Boston.

Západní konference - případné 7. zápasy:

Chicago - Nashville, Minnesota - St. Louis.