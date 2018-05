Herning (Dánsko) - Brankář Pavel Francouz se ani na své šesté velké akci v dresu české hokejové reprezentace medaile nedočkal, ale je připraven o úspěch dál bojovat. Jednička z posledních dvou mistrovství světa i z únorových olympijských her v Pchjongčchangu ale upozornila na to, že čekání na medailový zisk od bronzu z MS v roce 2012 je po předešlé 'zlaté generaci' realita.

"Je to hodně nepříjemné. Víme o tom, že před námi byla generace, která většinou postupovala do boje o medaile a většinou vozila i zlato. Bohužel teď jsou trošku jiné časy. Budeme se to snažit každý rok zvrátit a dělat pro to úplně všechno," řekl Francouz, který se po třech letech v Čeljabinsku v KHL pokusí prosadit do NHL v dresu Colorada.

Český tým dokázal ve čtvrtečním čtvrtfinále s USA v Herningu smazat ztrátu 0:2, ale ve vyrovnané bitvě nakonec podlehl 2:3. Sedmadvacetiletý Francouz loučení s turnajem nezabránil 28 úspěšnými zákroky.

"Začátek nebyl ideální, prohrávali jsme 0:2, ale bylo to tradiční čtvrtfinále s USA. Dokázali jsme vyrovnat a čekalo se, kdo dá rozhodující gól. Tušili jsme, že by to mohlo jít do prodloužení nebo do nájezdů, jako už několikrát s nimi. Měli jsme příležitost a vzápětí se dostali do brejku a skórovali. Je to velká škoda," litoval Francouz.

Hlavní hvězda Američanů Patrick Kane jej dvakrát překonal přesnými střelami k tyči. Kanonýr Chicaga nejdříve v 11. minutě otevřel skóre a v čase 46:58 vstřelil vítěznou branku.

"Je to jeden z nejlepších hokejistů na světě. Osobně mě mrzí první gól, který jsem měl chytit. Byla to milimetrová střela, i tak jsem ji měl mít. Kane dokázal svoje kvality a klobouk dolů. Když dostane prostor, tak to dokáže trefit. Je vidět, že je výborný," prohlásil Francouz.

Před rozhodující trefou ulehčil Kaneovi situaci při brejku nešťastný pád obránce Filipa Hronka a americký kapitán vyřešil individuálně přečíslení dvou na jednoho. "Kane to vzal na sebe a trefil to dobře. Vyřešil to nejlíp, jak mohl. Byl rozdílovým hráčem," vrátil se Francouz k rozhodující brance.

Český tým dokázal otočit v základní skupině duely se Slovenskem, Švýcarskem i Ruskem, v kterých prohrával, ale proti USA to podobně jako se Švédskem nevyšlo a po dvou porážkách z osmi zápasů skončil sedmý.

"Věřil jsem, že se můžeme vrátit do zápasu, i když to je hodně nepříjemné. Připravovali jsme se na tenhle zápas měsíce a týdny, takže bylo hodně nepříjemné, když tečete po první třetině 0:2. Zároveň jsme to ale tady na turnaji zažili a věřil jsem, že se dokážeme vrátit," podotkl Francouz.

"Je to víc bolestivé, že jsme byli kousek. Na druhou stranu je lepší, když prohrajete po boji, než když vás někdo přejede," líčil své pocity odchovanec Plzně, který v roce 2015 pomohl v extralize k titulu Litvínovu.

Proti USA vychytal v únoru na olympiádě ve čtvrtfinále výhru 3:2 po samostatných nájezdech a byl jedním z šesti hráčů, kteří se zcela proměněnému týmu USA postavili v Herningu. Proti některým hvězdám z NHL to byl podle něj větší šrumec.

"Tito hráči jsou zvyklí na jiný styl hokeje a víc to rvou do brány. Umějí dobře clonit a tečovat. Oni měli dobrý drajv do brány. Byly tam velké skrumáže, v tom byla jejich síla. Ale bylo to hodně vyrovnané," podotkl Francouz.

I na základě tohoto utkání se bude chystat na náročnost svého angažmá v zámoří a snahu prorazit v NHL. "Hrajou tam nejlepší hráči na světě. Myslím, že budu muset ještě hodně máknout," uvedl.

Podle Francouze je dobře, že na šampionátu dostala v českém kádru šanci řada mladých talentů. "Nejvíc budu vzpomínat na skvělou partu. Byli tu mladší kluci, čerstvá krev. Bylo to super. Ale bylo to deja vu z loňska. Zase jsme nepřekročili to čtvrtfinále. Hrozně nás to mrzí," dodal Francouz.